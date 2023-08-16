” الآآآآآن من هنا” موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 الأردن tawjihi.jo وزارة التربية والتعليم بالمملكة

متى موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 الأردن هذا أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الطلاب والطالبات بالمملكة الهاشمية، فقد صرح الدكتور محمد خير أبو قديس وزير التربية والتعليم بالأردن أن نتائج الثانوية العامة لهذا العام مبشرة للغاية وشهدت تحسن كبير عن الأعوام السابقة، وقد بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء نحو 77.9%، وسوف نخبرك من خلال هذا المقال حول موعد النتيجة وكيفية الاستعلام عنها.

متى موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 الأردن

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية فإن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها يوم الخميس الموافق 18 أغسطس/ آب 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسوف يعقد مؤتمر صحفي من قبل الوزير للإعلان عن اعتماد النتيجة وعن نسب النجاح فضلاً عن أسماء الطلاب الأوائل لتوجيهي جيل 2005 الدور الأول.

كيفية الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن

يعد موقع tawjihi jo هو الموقع الرسمي الذي من المقرر ظهور النتيجة من خلاله وذلك حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم الأردنية لكنه لم يتم تفعيله بعد، حيث أن النتائج الآن في مراحل المراجعة والتدقيق ولا زال يتبقى أكثر من أسبوع من أجل ظهور النتيجة ويمكن الاستعلام عنها عن طريق إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

اكتب نتائج التوجيهي 2023.

ادخل الرقم المدني الخاص بالطالب ومن ثم أدخل رمز التحقق المرئي.

اكتب بحث ومن ثم سوف تظهر لك النتيجة على الفور.

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 الأردن

تم الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة 2023 في دولة الأردن في الخامس عشر من شهر يوليو الماضي وبلغ عدد الطلاب نحو 137 ألف طالب وطالبة بكافة الشعب العلمية والأدبية، وعلى حسب بعض التصريحات فإن نسبة النجاح لهذا العام قد بلغت أكثر من 70%.