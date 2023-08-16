حسب الاسم والعائلة| نتائج توجيهي الاردن 2023 بالاسم رباعي عبر وزارة التربية والتعليم www tawjihi jo 2 | نتائج الثانوية العامة

ينتظر آلاف الطلبة في الأردن بفارغ الصبر إعلان نتائج توجيهي الاردن (الثانوية العامة) للعام 2023، حيث تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس كتاريخ للإعلان الرسمي عن النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم www.tawjihi.jo، من المقرر أن يتاح للطلبة الاطلاع على نتائجهم ببساطة من خلال إدخال أرقام جلوسهم، حيث ستعرض النتائج بشكل مفصل يشمل الدرجات والفروع وأرقام الجلوس وأسماء الطلبة.

اعلان نتائج توجيهي الاردن 2023

تتداول حالياً العديد من الأخبار والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، تفيد بتفعيل رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية (التوجيهي) على موقع وزارة التربية والتعليم www.tawjihi.jo، ولكن، وفقًا للمصادر الرسمية، لم يتم تفعيل الرابط حالياً وعملية تصحيح الامتحانات لا تزال جارية، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس وفقًا للإعلان الرسمي من وزارة التربية والتعليم.

ننصح بشدة بعدم التصديق لهذه الأخبار غير المؤكدة والانتظار للإعلان الرسمي من الوزارة حول موعد نتائج توجيهي الاردن بشكل رسمي ونهائي.

استخراج نتائج التوجيهي حسب الاسم والعائلة

للتحقق من نتائج توجيهي الاردن لعام 2023 والحصول على النتيجة بسهولة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الأردن.

الدخول إلى حسابك الخاص بتسجيل الدخول.

اختيار قسم “نتائج الامتحانات” من القائمة المتاحة.

أدخل اسم الطالب أو الطالبة في المكان المخصص.

ثم قم بإدخال رقم الجلوس الذي تم استخدامه أثناء الامتحان.

اختر الشعبة التي تتبع لها.

انقر على “عرض النتيجة” ليتم عرض النتائج بالكامل.

ستظهر النتيجة بالدرجات المحصل عليها في كل مادة، بما في ذلك المجموع الإجمالي للدرجات. يمكن للطلاب والطالبات معرفة جميع تفاصيل النتيجة فيما يتعلق بالدرجات والمواد التي تم اجتيازها والمجموع النهائي الحاصل عليه.

وزارة التربية والتعليم www tawjihi Jo

تأكيدًا لمصادر موثوقة داخل وزارة التربية الأردنية، ستكون هناك إعلانًا قريبًا عن نتائج امتحانات التوجيهي للعام 2023 بجميع شعبها، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج توجيهي الاردن في مؤتمر صحفي رسمي يُعقَد من قبل الوزارة، وسيتم من خلاله تقديم جميع تفاصيل النتيجة بدقة.

تمت الجهود الكبيرة لاستكمال عملية تصحيح أوراق الإجابة وتسجيل الدرجات بعناية، بالإضافة إلى إجراء مراجعة نهائية دقيقة، من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل، السادس عشر من أغسطس، في تمام الساعة الرابعة مساءً. نتمنى كل التوفيق لجميع الطلاب.