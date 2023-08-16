“صدرت الآآآآآن+رابط سريع تطبيق tawjihi.jo + link الموقع” نتائج التوجيهي حسب رقم الجلوس 2023 الدورة الشتوية من الموقع الرسمي والتطبيق الإلكتروني

نتائج التوجيهي حسب رقم الجلوس 2023، نتائج الثانوية العامة هي من بين أهم الأحداث التعليمية التي تشهدها دولة الأردن الآن، حيث ينتظر مئات الآلاف من الطلاب والطالب الإعلان عن نتائج التوجيهي حسب رقم الجلوس 2023 من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ونحن من خلال هذا المقال سوف نخبرك حول الرابط وكيفية الاستعلام عن النتائج وموعد ظهور النتائج.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2023 الاردن

أوضحت الوزارة أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن مقرر له نهاية الأسبوع المقبل وذلك على حسب تصريحات الأمين العام لوزارة التربية والتعليم، وأنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي للوزير للإعلان عن نسب النجاح وعن أسماء الطلاب الأوائل.

اما حول السبب وراء التأخير في إعلان النتائج حتى الآن فهو نتيجة التدقيق والمراجعة وأعمال الرصد الخاصة بالنتيجة والتي لم تنتهي بعد حتى الآن.

نتائج التوجيهي حسب رقم الجلوس 2023

الاستعلام عن نتائج التوجيهي حسب رقم الجلوس 2023 يتم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وذلك عن طريق إتباعك لهذه الخطوات:

على كافة الطلاب الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع نتائج التوجيهي.

قم بالبحث عن نتائج امتحان التوجيهي التكميلي في الأردن.

عليك إدخال الرقم المدني ورقم المقعد ومن ثم إدخال رمز التحقق المرئي.

أنقر على زر الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة التي تبحث عنها بالدرجات بالتفصيل.

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أوضحت وزارة التعليم الأردنية أن النتيجة الآن في مرحلة المراجعة والتدقيق لكن نسب النجاح لهذا العام مرتفعة وتجاوزت نسبة ال70% وهي أعلى من العام الماضي.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة أيضًا من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم 1411 يحتوي على رقم جلوس الطالب ومن ثم سوف ترسل لك النتيجة بعد اعتمادها.

صدرت الآن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية العاشمية منذ قليل عن بدء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2023، حيث شهدت النتائج ارتفاعا في معدلات النجاح عن السنوات السابقة، وبلغت نسبة النجاح طلاب الثانوية العامة التوجيهي في الأردن في الشعبة العلمية 73.9%، أما نسبة النجاح في الشعبة الأدبية فقد وصلت إلى 53.9%، ويستمر عرض المؤتمر الصحفي الآن من مقر وزارة التربية والتعليم بالمملكة.