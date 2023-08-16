برخص التراب.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 اغسطس 2023 في الأسواق والمزارع بكم كرتونة البيض 

الدواجن سلعة استهلاكية لها أهميتها في السوق الاستهلاكية حيث أن معدل إنتاجها واستهلاكها مستمر ولا يتوقف في سائر أنحاء جمهورية مصر العربية، ومن خلال التقرير نوضح أسعار الثروة الداجنة والتي تعتبر من أهم أنواع اللحوم التي يقبل عليها المستهلك بشكل كبير وذلك كبديل اللحوم الحمراء والتي تعتبر أعلى نسبيًا من أسعار الدواجن بالسوق المصرية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 اغسطس 2023

شهدت الأسعار الخاصة بالدواجن اليوم التراجع الطفيف وهو ما قد سجلته البورصة المحلية اليوم وقد سجلت أسعار الأنواع المتاحة من الدواجن في السوق المحلية التغير في الأسعار عن الأمس، ومن خلال ما يلي نتعرف على السعر الحالي والمتوقع لكل أنواع الدواجن المتوفرة بالسوق المحلية.

سعر الدجاج الأبيض اليوم

يسجل السعر الخاص بالدجاج الأبيض اليوم ستين 60 جنيه مصري في البورصة المحلية، بينما في السوق المحلية يصل السعر إلى نحو خمسة وستين جنيه مصري ومن الممكن أن تصل في بعض الأسواق المحلية إلى نحو تسعة وستين 69 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو والبلدي بالسوق المحلية

يبلغ السعر الخاص بالكيلو من الدجج السيو في السوق المحلية لنحو مائة 100 جنيه مصري، ويصل في بعض الأسواق لقيمة تعادل 101 جنيه مصري.

سعر الدجاج البلدي بالسوق المحلية اليوم سجل سعر يقدر للكيلو بنحو 110 جنيه مصري .

سعر الكيلو من الدواجن الأمهات

السعر الخاص بالكيلو من الدواجن الأمهات من النوع الأبيض يصل لأربعة وخمسين 54 جنيه مصري في المزرعة وتصل لسعر 60 جنيه وبعض المناطق يباع الكيلو بحوالي تسعة وخمسين 59 جنيه مصري ويتوقع استقراره على نفس القيمة السعرية غدًا.

اسعار البيض اليوم

الأسعار التي من المتوقع أن تكون يوم غد في الأسواق المحلية لكل أنواع البيض تصل إلى القيم المالية الآتية: