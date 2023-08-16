إلغاء السفر إلى الكويت بعد ظهور متحور كورونا الجديد اي جي 5 حقيقة أم شائعة !!

بعد ان أعلنت دولة الكويت، في بيان لها أمس الثلاثاء، عن ظهور متحور جديد إي جي 5، بدأ الكثير من الأشخاص يتساءلون عن تفاصيل هذا المتحور الجديد، وهل سيتم إغلاق السفر إلى دولة الكويت، بعد رصدها لهذه المتحورات الجديدة التي هي متفرعة من متحور أوميكرون وفيروس كورونا، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بهذا المتحور وحقيقة إلغاء السفر إلى الكويت.

حقيقة إلغاء السفر إلى دولة الكويت بعد ظهور متحور اي جي 5

لم تُعلن أي جهة رسمية عن إلغاء السفر إلى دولة الكويت، والأمور تسير بطبيعتها كما كانت، فضلاً عن أن وزارة الصحة الكويتية أشارت في بيان لها مؤخرًا، أنه جاري العمل للوقوف على مصدر هذا المتحور الذي ينتشر بسرعة كبيرة، مع العلم أنه لم يقم بإصابة أي أفراد داخل الكويت، لكن الأمور يعد مقلقًا خاصة مع الإنتهاء من جميع الأوبئة التي تم إنتشارها في الفترة الأخيرة الماضية على مستوى العالم.

رصد حالة مصابة بمتحور اي جي 5

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، إنها رصدت حالة واحدة مصابة بهذا المتحور المطلق عليه “إي جي 5″، وقد رصد في الوقت الحالي بنحو 50 دولة حول العالم، مُحذرة بأنه يجب أخذ كافة التطعيمات اللازمة العلمية الأولية، مع الالتزام بارتداء الكمامة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، خاصة بأن انتشار المتحور سوف يُسبب قلقًا كبيرًا داخل وخارج الكويت، وفي حالة أزيادة سيكون من الأرجح غلق السفر والدخول إلى البلاد لحين الانتهاء منه.