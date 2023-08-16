عاجل.. ظهور نتائج التوجيهي 2023 الأردن عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية اليوم

أصبحت نتائج الثانوية العامة على أتم الاستعداد من أجل ظهورها اليوم في جميع محافظات الأردن، حيث إن ذلك يكون في مؤتمر صحفي يتم عقده نهاية اليوم الأربعاء، مع حضور مجموعة من المسؤولين داخل الوزارة، إضافة إلى أن وزير التربية والتعليم الأردني، محمد أبو قديس، قام بطمأنة العديد من الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور، بأن نسب النجاح أعلى من العام الماضي، دليل قاطع على أن هناك عدد كبير تخطوا هذه المرحلة، من أجل استقبال المرحلة الجامعية عن قريب.

ظهور نتائج توجيهي الأردن اليوم الأربعاء عبر الوقع الرسمي للوزارة

وأوضحت وزارة التربية الأردنية في بيان لها، أن نسب النجاح وصلت إلى 77.9%، وهي أعلى من الأعوام الماضية، فضلاً عن أن الوزارة أتاحت موقعها الرسمي من أجل الاستعلام عن النتائج والقيام باستخراجها عبر موقعها الرسمي، ويكون ذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ليتمكن جميع الطلبة والطالبات من الحصول على نتائجهم ومعرفة الدرجات الذين حصلوا عليها في هذه المرحلة، لهذا سنوضح لكم في الفقرة التالية طريقة الحصول على النتيجة بكل سهولة.

رابط نتائج التوجيهي في محافظات الأردن اليوم

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج التوجيهي في محافظات الأردن وفقًا لما يلي:-