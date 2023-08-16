“متاح الآن”رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 بالاسم وزارة التربية الاردنية tawjihi.jo

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023، حالة من القلق والرعب بدأت تصيب عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة في الاردن بعدما أكدت وزارة التربية الاردنية عن انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات، وتم الإنتهاء من عملية رصد وتجميع الدرجات وسط متابعة مشددة من قبل الوزارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردني 2023 ….

نتائج التوجيهي الاردن 2023

حيث أنهى طلبة وطالبات الثانوية العامة في الاردن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، منتصف الشهر الماضي وأعلنت وزارة التربية على الفوز البدء في أعمال التصحيح والمراجعة، وشددت على المراقبين توخي الحذر خلال تجميع الدرجات ورصدها حتى لا يحدث خطأ يتسبب في ضياع درجات من الطالب، حيث تعد مرحلة التوجيهي الاردني من أهم المراحل التعليمية التي يسعى فيها الطالب أن يحصد أعلى الدرجات التي تؤهله للالتحاق بالكلية التي يفضلها.

وكان وزير التربية الاردني قد أكد خلال حوار له على قناة الأردن الفضائية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي الاردن 2023 خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 17 اغسطس الجاري، وأشاد بالمجهود الكبير التي قامت به القيادات التعليمية منذ بداية العام الجاري، حتى إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، مضيفاً خلال نهاية حديثه إلى أن الوزارة سوف تعلن عن أسماء أوائل التوجيهي الأردني خلال مؤتمر صحفي كبير بحضور عدد من القيادات التعليمية بالدولة وأولياء أمور الطلاب، وتقدم بأرق التهاني للطلاب الناجحين متمنياً لهم مزيد من النجاح خلال المراحل المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 2023