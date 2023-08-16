متى دوام المدارس الخاصة في الأردن 2023.. وزارة التربية والتعليم الأردنية تُجيب

أعلنت وزارة التربية والتعليم متى دوام المدارس الخاصة في الأردن 2023 وذلك بعد أن صدر التقويم المدرسي الذي تم اعتماده بشكل رسمي، وهذا الخبر هامًا جاء ليطمئن كافة أولياء الأمور وجميع الطلاب، وكانت الوزارة حريصة أن توضح جميع التفاصيل التي تخص العام الدراسي بمنتهى الشفافية، كما أنها وفرت التخطيط بشكل مسبق حتى يتمكن الطلاب من القيام بالاستعداد لهذا العام الجديد.

متى دوام المدارس الخاصة في الأردن 2023

دوام المدارس الخاصة داخل الأردن لهذا العام سيكون الحادي والثلاثين من أغسطس، وذلك الموعد متأخرًا حوالي 11 يوم عن ابتداء الدراسة في المدارس الحكومية، كما أن هذا التأخير سيكون له أثرًا على الجداول الطلابية والتنظيم لابتداء العام، وقد يكون هذا الأمر بحاجة للتنسيق مع أولياء الأمور، حتى يتم التأكد من التحضيرات والاستعدادات لبدء الدراسة، وبإمكان المدارس الخاصة أن يستفيدوا من تلك الفترة الإضافية في تنظيم الأنشطة الترحيبية، وأن يكون هناك بيئة محفزة لجميع الطلاب لبداية العام.

دوام المدارس الحكومية في الأردن

سيكون موعد ابتداء الدوام في المدارس الحكومية يسبق الخاصة بحوالي 10 أيام، ليكون الدوام الأحد 20 أغسطس 2023، أما عن الهيئات التدريسية فموعد الدوام لهم بدء 13 أغسطس، وتلك المعلومة أعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، وبإمكان الأشخاص الآن أن يطلعوا على كافة التفاصيل من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، وهذه الخطوة تسهل التخطيط على الطلاب، وتضمن لهم أن يبدأوا الدوام بشكل منظم وسلس.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لكي توفر الوقت والجهد على الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية داخل الأردن.