تردد القنوات
“Semsem” تردد قناة سمسم للأطفال 2023 على النايل سات
بحث الكثيرون عن تردد قناة سمسم للأطفال الجديد، وهي قناة تستهدف الأطفال من الفئة العمرية سنتين وحتى 12 عام، وتقوم بتقديم محتوى متميز يقوم على تعليم الأطفال حسب ما يتناسب مع الدين الإسلامي، بحيث أنها تغرث الفضيلة والعادات الصحيحة في الأطفال من خلال المحتوى المتنوع، وخلال مقالنا سنقوم بتوفير تردد قناة SEMSEM الجديد لأحبائنا الصغار.
تردد قناة سمسم للأطفال
سعت قناة سمسم كيدز إلى بث محتواها المخصص للأطفال في الكثير من الدول، لذلك قامت بتوفير تردد لها على أكثر من قمر صناعي، حتى يستمتع ويستفاد المشاهدين الصغار من المحتوى الذي تعرضه، ويمكن البحث عن بيانات تردد قناة سمسم للأطفال عبر الأقمار الصناعية التالية:
القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: (11334).
- الاستقطاب: (H) أفقي.
- معدل الترميز: (27500).
- معامل تصحيح الخطأ: (5/6).
- الجودة: (HD).
القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: (11843).
- الاستقطاب: (H) أفقي.
- معدل الترميز: (27500).
- معامل تصحيح الخطأ: (5/6).
- الجودة: (HD).
محتوى قناة سمسم كيدز
تحرص إدارة قناة سمسم للأطفال على تقديم محتوى متنوع أخلاقي ويكون غير ممل، وتقوم ببث محتواها كالتالي:
- عرض محتوى تعليمي وترفيهي خاص بالأطفال.
- تقديم العديد من البرامج التي يقدمها الأطفال والكبار، وكذلك بعض البرامج بالرسوم المتحركة.
- كما تقدم أغاني الأطفال والأناشيد الدينية.
- تحرص على تعليم الأطفال السيرة النبوية والقرآن الكريم.
- تقدم فقرات دينية للتحدث عن أقوال الحكماء، وكيفية التعامل مع الأهل والأصحاب.
- كما تحتوي برامجها على فقرات خاصة بتنمية المهارات وتثقيف الأطفال وتعليمهم اللغة الأجنبية.
- تعليم الصغار الحروف الأبجدية العربية وكذلك الأرقام.
- تعريف الأطفال وتأسيسهم وتعليمهم الألوان وأسمائها بالعربي والأنجليزي.
- تقديم محتواها عبر البث المباشر على القناة الخاصة بهم على اليوتيوب.