رابط استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة 5 في العراق 2023 منصة مظلتي

رابط استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة 5،يبحث عدد كبير من الأشخاص عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والذي من خلاله يستطيع المواطن الإطلاع على كشوفات المشمولين بالرعاية الإجتماعية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الأستعلام …

الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة 5 في العراق 2023

حيث تسعى الحكومة العراقية دائماً على تقديم يد العون لعدد كبير من الأسر محدودي الدخل لمساعدتهم على التغل على ظروف المعيشة الصعبة، وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب االتقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية، والتي تعد من أهم المنح التي تقدمها العراقية لعدد كبير من الأسر في شتى المحافظات، إلا أن الوزارة وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على طلب المساعدة والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

الا يكون المتقدم غادر الأراضي العراقية لمدة 6 أشهر.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام ولا يقل عن 18 عام.

ألا يزيد سن المتقدمة عن 55 عام ولا يقل سن 15سنة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية بكل سهولة ويسر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: