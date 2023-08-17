يسعى أولياء الأمور والطلاب في مختلف محافظات العراق إلى الحصول على معلومات حول إجراءات القبول في الجامعات العراقية وعملية التنسيق المحددة من قبل كل جامعة،و يتم تقديم تفضيلات القبول من قبل الطلاب، ويتم وضع دليل القبول بواسطة وزارة التعليم العالي، مع مراعاة عدة عوامل تؤثر في تحديد النسب المطلوبة، هذا الدليل يحتوي على تفاصيل الإجراءات والمتطلبات اللازمة للقبول في الجامعات،و يهدف الدليل إلى توفير المعلومات الشاملة والدقيقة للطلاب وأولياء الأمور لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن مساراتهم الجامعية.

من الطبيعي أن تختلف النسب المطلوبة في الجامعات والكليات العراقية، حيث تحدد لكل تخصص نسبة حد أدنى للقبول، بالإضافة إلى ذلك، تحدد كل جامعة شروطًا خاصة تشمل مقابلات شخصية واختبارات إضافية يتم تقديمها للطلاب لتحديد مستواهم التعليمي والصحي،و يتم الإعلان عن عملية التنسيق الخاصة بكل جامعة عبر موقعها الإلكتروني، ويُعتبر هذا الموقع المصدر الأكثر موثوقية والذي يمكن الاعتماد عليه للحصول على المعلومات المحدثة.

تنسيقات الجامعات في العراق 2023:



تختلف متطلبات القبول في الجامعات العراقية حسب التخصصات على سبيل المثال، لكلية الطب تتطلب نسبة 100% للقبول، في حين أن كلية طب الأسنان تتطلب نسبة عالية تصل إلى 99%. بالنسبة لكليات الهندسة، يتم تحديد القبول بناءً على نسبة تصل إلى 95%. أما كلية الحقوق في العراق، فتقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على نسبة 92% وأعلى، وبالنسبة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فإنها تقبل طلابًا بنسبة معدل 83% وما فوق أما كلية العلوم الإنسانية، فتحدد الحد الأدنى للقبول بنسبة 82% وما فوق، وتحدد هذه المعدلات بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك مؤشرات النجاح في المحافظات العراقية وغيرها من العوامل الأخرى، يمكن للطلاب الاطلاع على معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت. يتطلب الوصول إلى معلومات القبول اتباع بعض الخطوات، مثل الولوج إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات الطلاب ودليل الطالب للقبول، بتحميل الدليل، يمكن للطلاب الاطلاع على معدلات القبول في مختلف الجامعات العراقية.

موعد وتوقيت التقديم فى الجامعة العراقية