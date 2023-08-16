tawjihi-jo نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2023 لينك نتائج الثانوية العامة في جميع محافظات الأردن الان

tawjihi-jo نتائج التوجيهي التكميلي الأردن، ستقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بعرض نتائج الثانوية العامة أو التوجيهي التكميلي، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، حيث إن ذلك جاء بعد الانتهاء بشكل رسمي من مراجعة وتصحيح جميع أوراق الامتحانات الخاصة بالطلبة في جميع محافظات العراق، لتتم المرحلة الأخيرة وهو اعتمادها وإعلانها بشكل رسمية من قبل وزير التربية والتعليم الأردني، ليزداد البحث بعدها عن رابط أو لينك الحصول على النتائج، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

tawjihi-jo نتائج التوجيهي التكميلي الأردن

كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن أن نتائج الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي في تمام الساعة الرابعة مساءً، ليتمكن كل طالب وطالبة من الحصول على نتائجهم عبر الموقع الرسمي للوزارة، وبالدخول إلى موقع التوجيهي التي أتاحته الوزارة أمام الطلبة والطلبات، في حين أن هذه المرحلة هي الفاصل بين جميع المراحل التعليمية السابقة والمرحلة الجامعية التي سيتعرف عليها كل طالب وطالبة تقدموا في اجتياز هذه الاختبارات.

لينك tawjihi-jo نتائج التوجيهي التكميلي الأردن

يمكن بكل سهولة الآن الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي داخل محافظات الأردن، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-