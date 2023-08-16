الأمير هاشم بن عبد الله الثاني.. من هو الأمير هاشم بعد أن أدى اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن؟

أعلنت دولة الأردن، عن تعيين الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، نائبًا للعاهل الأردني، حيث إن الأمير بن عبد الله الثاني أدى اليمين الدستورية مؤخرًا كنائب للعاهل، فضلاً عن ذلك فإنه أول تكليف يعهد به الملك عبد الله الثاني للأمير هاشم بعد ان بلغ سن الـ 18 عامًا، إضافة إلى أن هذه هي من عادات الأمراء داخل الأردن، في إطار إستكمال المسيرة التي تسير نحوها الدولة ناحية التطورات والإنجازات الكُبرى.ز

من هو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني

ويعد الأمير هاشم هو الأبن الأصغر للملك عبد الله الثاني، وكذلك الملكة رانيا العبدالله، إذ سبقه مؤخرًا ولي العهد الأمير الحسين، وكذلك الأميرة إيمان وسلمي، هؤلاء الأبناء الصغار أصبحوا أمراء وفقًا لعادات الأردن، هذا وقد ولد الأمير هاشم يوم 20 يناير لعام 2005، ويشترك في يوم مولده الملك عبد الله الذي يتم الإحتفال به من كل عام، هذا وقد أنهى دراسته الثانوية في العام الحالي 2023 داخل مدرسة “كينجز أكاديمي”، بدولة الأردن، وحضرت عائلته حفل تخرجه.

تخرج الأمير هاشم بن عبد الله الثاني

وقامت الأمير هاشم بالمشاركة في العديد من الزيارات الخارجية بجميع دول العالم، إضافة إلى مشاركته المتعددة في العديد من الفعاليات الدولية، وحضوره لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2022، وفي شهر يونيو 2203، حضر الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين ولي العهد، والملك رانيا العبدالله، حفل تخرج الأمير هاشم من مرحلة الثانوية داخل كينجز أكاديمي، وظهر كذلك في حفل شقيقة الأكبر ولي العهد الأمير الحسين وهو يرافق الأمير رجوة الحسين.