نموذج (2) جند”.. ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية 2023

نقدم لكم قائمة بالأوراق المطلوبة لتقديمها في الكليات بعد إعلان نتائج التنسيق للعام الدراسي 2023-2024، والإجراءات اللازمة لإكمال عملية القبول في الكلية التي تم ترشيح الطالب لها وفقًا لموقع التنسيق الإلكتروني، سواء كان الطالب من خريجي الثانوية العامة أو خريجي الشهادات العربية والأجنبية، في الجامعات الحكومية والخاصة، ويجب على الطلاب الإلتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الأوراق واستكمال الإجراءات حتى يتمكنوا من إكمال عملية القبول بنجاح والبدء في الدراسة في العام الدراسي الجديد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية 2023

قائمة بالأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية 2023، وكل ما يهم الطلاب بعد إعلان نتائج تنسيق الثانوية العامة، وقد جاءت هذه الأوراق على النحو التالي:

يجب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني بعد ظهور النتائج.

أصل شهادة الميلاد.

أصل شهادة الثانوية العامة.

8 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

نسخة من بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.

استيفاء استمارة بيانات الطالب المقدمة من الجامعة.

نموذج (2) جند للطلاب الذكور.

دوسية أو ملف لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

نموذج الكشف الطبي المعتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

إيصال دفع المصاريف المطلوبة.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة من طلاب الدبلومة الامريكية والانجليزية والشهادات العربية والاجنبية المعادلة لتقديمها في الجامعات المصرية:

للثانوية الأمريكية

– إحضار أصل بيان درجات المدرسة “الصف العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر”، ويجب أن موثق بختم النسر من واشنطن والإدارة العامة للإمتحانات بشارع القصر العيني.

– صورة موثقة من الدبلومة.

– أصل التسلسل الدراسي لـ١٢ سنة تعليمية، موثق بختم النسر.

– أصل شهادة الميلاد.

-تقديم أصل شهادة العربي والدين على مستوى الثانوية العامة.

– صورة من البطاقة الشخصية.

– إحضار خطاب موافقة للالتحاق بالجامعة من سفارة الطالب للجنسية.

للثانوية الإنجليزية

– تقديم أصل شهادات الــIGCSE موثقة من المجلس الثقافي البريطاني والخارجية المصرية والإدارة العامة للامتحانات بشارع القصر العيني.

– بقية الأوراق المطلوبة كما ذكرت سابقًا.

يجب التأكد من مطابقة جميع الأوراق للمتطلبات المحددة من قبل الجامعة والإلتزام بالإجراءات المحددة لتسهيل عملية التقديم والقبول في الجامعة.

تقديم ملف التقديم والكشف الطبي

تقديم ملف التقديم والكشف الطبي يتضمن الخطوات التالية:

تقديم الأوراق

بعد الإنتهاء من تنسيق الثانوية العامة وتحديد الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه لك، يجب عليك تقديم ملف التقديم الخاص بك إلى الكلية أو المعهد، يمكن أن تختلف مواعيد تقديم الأوراق من كلية لأخرى، فبعضها قد يؤجل موعد تقديم الأوراق إلى ما بعد مراحل تنسيق أخرى.

إرسال الكشوف

يقوم مكتب التنسيق بإرسال نسخ من كشوف نتائج الترشيحات إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيح الطلاب إليها، هذه الكشوف تحتوي على معلومات الطلاب من أرقام الجلوس وأسماءهم ومجموع درجاتهم وبياناتهم الأخرى، وستستخدم الكلية أو المعهد هذه الكشوف لمراجعة الأوراق التي سيقوم الطالب بتقديمها والتحقق منها.

الأوراق المطلوبة

يجب على الطالب تقديم الأوراق المطلوبة والتي قد تشمل بطاقة الترشيح المطبوعة من موقع التنسيق، أصل شهادة الميلاد، أصل شهادة الثانوية العامة، صور شخصية، صورة من بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر، استمارة بيانات الطالب، نموذج (2) جند للطلاب الذكور (إذا كان الطالب ذكراً)، إحضار “دوسيه” لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها، نموذج الكشف الطبي المعتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

المقابلات والاختبارات

بعض الكليات قد تتطلب إجراء مقابلة شخصية أو اختبارات إضافية قبل القبول في الكلية. هذا قد يشمل كليات السياحة والفنادق وكليات التمريضن بعض الكليات الأخرى قد تجري اختبارات قدرات، يجب على الطلاب التحقق من مواعيد ومتطلبات هذه المقابلات والاختبارات من خلال موقع الكلية.

المصاريف

لا توجد مصاريف إضافية يجب دفعها لمكتب التنسيق بخلاف مصاريف الكلية أو المعهد التي تم ترشيحه لها.