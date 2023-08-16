رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023″ وما هي الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير رابط لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023، حيث يمكن للطلاب الدخول إليه من أجل تسجيل الرغبات المختارة في تنسيق المرحلة الثانية لهذا العام، وبإمكان الطلاب التقديم والتسجيل في تنسيق الجامعات للمرحلة الثانية لعام 2023 عبر أجهزة الحاسوب الشخصي أو أي حاسوب متصل بالإنترنت، كما يُمكن القيام بذلك أيضًا من خلال أجهزة الحاسوب الموجودة في معامل التنسيق بالجامعات، وسيتم تفعيل الموقع لمدة 24 ساعة طوال أيام مرحلة التنسيق، وسيتاح للطلاب إمكانية تقديم ما يصل إلى 75 رغبة على الموقع.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، عن الحد الأدني في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية لإمتحان الثانوية العامة 2023، حيث بلغ الحد الأدني للشعبة العلمية 250 درجة بنسبة 60.8%، بينما بلغ الحد الأدني للشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة 58.5%.

طريقة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023

إليكم خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023:

أولاً قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختر مصدر الشهادة التي حصلت عليها، سواء كانت من الداخل أو الخارج.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

كتابة الرقم السري المدرج في استمارة النجاح الخاصة بالثانوية العامة لعام 2023.

أدخل الرقم التأكيدي الذي ستجده على الشاشة للتحقق من صحة البيانات.

انتقل إلى الخطوة الثانية بالضغط على زر المتابعة.

قم بإدخال بياناتك الشخصية الأساسية كالاسم وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة وغيرها.

تأكد من مراجعة البيانات المدخلة بدقة للتأكد من صحتها.

اختر الرغبات التي ترغب في التقديم إليها وقم بترتيبها حسب تفضيلك، مع مراعاة التوزيع الجغرافي المطلوب.

بمجرد اكتمال اختيار الرغبات، انتقل للخطوة التالية بالضغط على زر “الخطوة التالية”.

بعد انتهاء ملء الرغبات، قد يُطلب منك إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى للتأكيد.

بعد التأكد من الرغبات والبيانات، اضغط على كلمة “تسجيل” أو “موافق” لتأكيد تسجيل الرغبات.

قم بطباعة الاستمارة التي تظهر لك، واختر صيغة Microsoft Print To PDF إذا كنت ترغب في حفظها كملف PDF.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستكون قد قمت بتسجيل رغباتك في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 بنجاح.

الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية