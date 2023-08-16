Www tawjihi jo 2023 رابط نتائج توجيهي الأردن 2023 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

أكدت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم الأردنية أن الوزارة قد أكملت عمليات رصد العلامات النهائية لطلبة الثانوية العامة التوجيهي الأردن 2023 إلكترونيًا، ومنذ تحديد موعد الإعلان عن نتائج الامتحان، والمقرر في الأربعاء، تسود حالة من الترقب والانتظار بين أهالي طلبة الثانوية العامة في الأردن، وطمأنت وزارة التربية والتعليم الأردنية الطلبة وأسرهم، مؤكدة أن نتائج التوجيهي الأردن 2023 هذا العام تأتي بمستوى متقدم، وستلبي توقعات جميع الطلبة، وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ عمليات التصحيح والرقابة على الملاحظات بأعلى درجات الدقة، بهدف تجنب أي احتمال للخطأ، وأشارت الوزارة إلى أن العملية مرت بمراحل متعددة من الفحص من قبل لجان مختلفة، مما يضمن تدقيق جميع الدرجات بدقة متناهية لجميع الطلبة.

نتائج التوجيهي الأردن 2023 برقم الجلوس

للاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2023 برقم الجلوس ww tawjihi jo 2023 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

انتقل إلى قسم خدمات الثانوية العامة.

اختر خيار “نتائج الطلاب”.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على زر “استعلام”.

ستظهر لك جميع العلامات الخاصة بالطالب في الامتحانات.

موعد نتائج التوجيهي الأردن

من المقرر أن يعقد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 6 مساءً من يوم الأربعاء، للإعلان عن نتائج التوجيهي الأردن 2023 برقم الجلوس، وسيتم الإعلان عن النتائج في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ومن الجدير بالذكر شارك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2023 / الامتحان العام، ما مجموعه 189410 مشتركين، وتم توزيعهم على 126271 طالبًا من الطلبة النظاميين، و63139 طالبًا من طلبة الدراسة الخاصة.

عقد الامتحانات

في نفس السياق، تم تنظيم امتحان الثانوية العامة في ما مجموعه 766 مركز امتحاني متفرقة في جميع مديريات التربية والتعليم. تم تجهيز ما يقارب 1856 قاعة امتحانية لإستيعاب الطلاب، بجانب 42 قاعة احتياطية تم تجهيزها، وكانت القاعة الإحتياطية الواحدة مخصصة لكل مديرية، وقام أكثر من 20 ألف معلم ومعلمة بمراقبة الامتحان، أعلن الأستاذ الدكتور عزمي محمود محافظة عن إمكانية استعلام طلاب الثانوية العامة في مختلف المناطق التعليمية في المملكة الهاشمية عن نتائج التوجيهي 2023 بعد أن يتم الإعلان عن أسماء الأوائل في مؤتمر صحفي، الذي سيُعقد في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، في تمام الساعة 4 عصرًا، بعد ذلك يمكن للطلاب الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم الأردنية والإستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالإسم ورقم الجلوس.