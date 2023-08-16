www.tawjihi.jo 2023 رابط نتائج توجيهي الأردن برقم الجلوس| نتائج التوجيهي في الأردن عبر موقع التربية والتعليم

تقوم وزارة التربية والتعليم، خلال الساعات المقبلة بتفعيل www.tawjihi.jo 2023 رابط نتائج توجيهي الأردن برقم الجلوس، نتائج التوجيهي في الأردن وفقًا للبيان الصادر من الوزارة علي منصتها الإلكترونية ويبحث الطلاب والطالبات في مرحلة الثانوية العامة عن نتائج توجيهي الأردن 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الدخول علي رابط موقع tawjihi.jo، المخصص لإعلان نتائج التوجيهي في الأردن.

tawjihi.jo نتائج توجيهي الأردن 2023 برقم الجلوس

أعلن وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إعلان نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الدراسي الحالي، مساء الأربعاءن حيث يمكن للطلبة الاطلاع على نتائجهم بدءًا من الساعة الرابعة من مساء الأربعاء على الرابط الإلكتروني (www.tawjihi.jo).

مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التوجيهي 2023

ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، مؤتمرا صحفيا الساعة 6 من مساء الأربعاء، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 / الامتحان العام، في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

وشارك في امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، 189410 مشتركين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

رابط tawjihi.jo نتائج التوجيهي 2023

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن رابط tawjihi.jo نتائج التوجيهي 2023 الدورة الأولي والتي ستعلن اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 وهي كالتالي:

1- يتعين على الطلاب والطالبات الدخول إلى موقع نتائج التوجيهي.

2- ثم البحث عن نتائج امتحان التوجيهي التكميلي في الأردن.

3- ثم يقوم الطالب بإدخال رقمه المدني في المكان المحدد.

4- وعليك القيام بالضغط على الخيار للحصول على النتيجة.