تحويل مناظر وغير مناظر”.. لينك تقليل الاغتراب 2023 التحويل بين الكليات والمعاهد الخطوات وموعد التحويل

بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 وبدء المرحلة الثانية من التنسيق يهتم الطلاب بمعرفة الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لتقليل الاغتراب، يمكن لكل طالب معرفة الكلية التي تم ترشيحه لها في تنسيق الكليات لعام 2023 من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني وإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص بهم للإستعلام عن نتائجهم.

تقليل الاغتراب 2023

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023، يتاح للطلاب اختيار إحدى الخيارين التاليين أثناء تقديم تقليل الاغتراب الثانوية العامة 2023 :

التحويل المناظر

– يكون هذا النوع من التقليل ضمن حدود الحد الأدنى للقطاع الجغرافي المحدد.

– يتيح للطلاب التحويل من محافظة إلى محافظة أخرى داخل نفس الكلية.

– يُقلل من مسافة الاغتراب بين المحافظات بناءً على التوزيع الجغرافي.

التحويل غير المناظر

– يتيح للطلاب التحويل من كلية إلى أخرى داخل نفس الجامعة.

– يشترط أن يستوفي الطالب الحد الأدنى للكلية المرغوب التحويل إليها من حيث الدرجات والشروط.

– لا يقتصر هذا النوع على القطاع الجغرافي.

خطوات تقليل الاغتراب 2023

بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية لتقديم طلب تقليل الاغتراب:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

اختيار خيار “تقليل الإغتراب”.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكافة بيانات الطالب المطلوبة.

اختيار الكلية المرغوب التحويل إليها، سواء كانت مناظرة أو غير مناظرة.

التحقق من صحة البيانات المدخلة والتأكد منها.

الضغط على زر “تأكيد” أو “إرسال” لإرسال طلب تقليل الاغتراب.

بعد اتخاذ هذه الخطوات، سيتم دراسة طلبك من قبل الجامعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للسياسات المعمول بها.

موعد تحويلات تقليل الاغتراب

أشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه سيتاح فرصة تحويلات تقليل الاغتراب لكلاً من المرحلتين الأولى والثانية في تنسيق الجامعات للعام 2023، وسوف يتم الإعلان عن نتائج هذه التحويلات وفقًا لنسبة محددة تبلغ 10%من القدرة الإستيعابية للكلية المرغوبة للتحويل إليها، كما تجري عملية التحويل ضمن إطار المنطقة الجغرافية (1)، ويتم التحويل لمرة واحدة فقط، ولا يُسمح بالتحويل الثلاثي، وبعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة، سيتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد والشروط.