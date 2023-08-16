نتائج الثانوية العامة فى الاردن حسب الرقم الوطني www.tawjihi.jo .. نتائج التوجيهي وزارة التربية الاردنية

يبحث الكثير عن لينك نتائج توجيهي الاردن بالاسم والتي يتم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية وستظهر اليوم الاربعاء بعدما انتهت اعمال التصحيح ورصد الدرجات، ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثانوية العامة فى الاردن.

نتائج الثانوية العامة فى الاردن 2023

من المقرر أن تعلن نتائج توجيهي الاردن خلال ساعات قليلة بتوقيت المملكة الهاشمية، وقد اعلن الدكتور محمد خير أبو قديس رسالة لكل من الملتحقين بالثانوية العامة الاردنية فقد أكد أن نسبة النجاح في نتائج التوجيهي هذا العام مرتفعة عن الاعوام السابقة فقد صرح عن نسبة النجاح حوالي 77.9%، ويتم عقد مؤتمر صحفي في السادسة مساءا في مركز الملكة.

كيفية استخراج نتائج توجيهي الاردن 2023 بالاسم

يمكننا ان نستخرج نتائج الاردن التوجيهي من خلال ان يتم القيام بالاتي.

يتم زيارة موقع وزارة التربية الاردنية.

قم باختيار الخدمات الالكترونية.

حدد محافظتك التي يعيش بها.

حدد نوع الشعبة.

ادخل رقم الجلوس بشكل دقيق.

كتابة اسم الطالب رباعيا.

ثم يتم الضغط على زر عرض النتيجة.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد.

رابط نتائج توجيهي الاردن 2023

تتم الاعلان عن النتائج خلال الساعات الأخيرة كما انه تم الاعلان من قبل مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الأردنية محمد كنانة، أن نتائج توجيهي الاردن 2023 ستظهر بشكل الكترونيا بدل من الذهاب للمدرسة ولكن بعد ذلك تتاح أمام الطلاب في كافة المدارس بعد ان تظهر في الموقع ويتم الاعلان عن بياناتك لتحصل على النتيجة ويتم التاكد منها قبل ان تعلن النتائج.