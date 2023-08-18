تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات والكليات الشاغرة لكافة الشعب
بدأت عملية تنسيق المرحلة الثانية للعام 2023 لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 أغسطس 2023، يأتي هذا بعد إعلان وزير التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023، وبعد إعلان موعد تنسيق المرحلة الثانية يتوجب على الطلاب الآن التفكير في الكليات التي يرغبون في التقديم إليها في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023، فيما يلي من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات الشاغرة لكافة الشعب.
تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية
تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 بالنسبة المئوية لكل من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية وفقاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
- تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم: تم تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بنسبة مئوية تبلغ حوالي 60.98% ما يعادل 250 درجة.
- تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي: أما بالنسبة لتنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي فقد تم تحديد الحد الأدنى بنسبة مئوية تبلغ حوالي 58.05% ما يعادل 238 درجة.
موقع تنسيق المرحلة الثانية 2023
يتاح للطلاب الذين يرغبون في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 فرصة التقديم من خلال موقع وزارة التعليم العالي الرسمي، يمكن للطلاب الوصول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وتقديم طلباتهم، وبالتسجيل على الموقع وتقديم البيانات المطلوبة، يمكن للطلاب البدء في تحديد اختياراتهم ورغباتهم المتعلقة بالكليات والتخصصات التي يودون الالتحاق بها.
طريقة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية
- قم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
- اختر الأيقونة المخصصة لخدمات تنسيق الثانوية العامة، والتي تحمل عبارة “الآن نتائج المرحلة الأولى – التسجيل مفتوح للمرحلة الثانية”.
- بمجرد الضغط على “اضغط هنا لتسجيل الرغبات”، سيظهر أمامك الصفحة الخاصة بتسجيل الرغبات.
- اختر مدارس الثانوية العامة من القائمة المتاحة.
- أدخل رقم الجلوس الخاص بك والرقم السري الذي يتواجد على استمارة النجاح التي حصلت عليها من المدرسة.
- ستظهر بياناتك الشخصية وتتاح لك الفرصة لإختيار الرغبات المتاحة وفقاً لتفضيلاتك.
- بعد اختيارك للرغبات وترتيبها وفقاً لرغباتك الشخصية، اضغط على “التالي” لمراجعة وتأكيد الرغبات.
- بعد التأكد من رغباتك اضغط على “تسجيل” لتثبيت الرغبات التي اخترتها على الموقع.
- إذا كنت ترغب في طباعة استمارة الرغبات يمكنك الضغط على “طباعة” لطباعة الإستمارة والاحتفاظ بها.
الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023
أسماء الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023:
- كليات التمريض.
- الطب البيطري.
- كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
- المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى.
- (المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى.
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة.
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة.
- الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش.
- الإعاقة والتأهيل الزقازيق.
- الإعاقة والتأهيل بني سويف.
- الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6 أكتوبر.
- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال).
- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربي.
- الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر.
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية.
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية.
- الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمة.
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة.
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة.
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم.
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية.
- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر.
- الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات.
- التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.
- التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال.
- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.
- التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف.
- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.
- التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج.
- الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم.
- الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم.
- الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم.
- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية.
- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة.
- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.
- الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة.
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية.
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان.
- العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية.
- العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية.
- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس.
- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس.
- العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس.
- العالي الفندقى بالاقصر إيجوث.