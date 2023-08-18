تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات والكليات الشاغرة لكافة الشعب

بدأت عملية تنسيق المرحلة الثانية للعام 2023 لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 أغسطس 2023، يأتي هذا بعد إعلان وزير التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023، وبعد إعلان موعد تنسيق المرحلة الثانية يتوجب على الطلاب الآن التفكير في الكليات التي يرغبون في التقديم إليها في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023، فيما يلي من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات الشاغرة لكافة الشعب.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية

تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 بالنسبة المئوية لكل من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية وفقاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم: تم تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بنسبة مئوية تبلغ حوالي 60.98% ما يعادل 250 درجة.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي: أما بالنسبة لتنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي فقد تم تحديد الحد الأدنى بنسبة مئوية تبلغ حوالي 58.05% ما يعادل 238 درجة.

موقع تنسيق المرحلة الثانية 2023

يتاح للطلاب الذين يرغبون في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 فرصة التقديم من خلال موقع وزارة التعليم العالي الرسمي، يمكن للطلاب الوصول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وتقديم طلباتهم، وبالتسجيل على الموقع وتقديم البيانات المطلوبة، يمكن للطلاب البدء في تحديد اختياراتهم ورغباتهم المتعلقة بالكليات والتخصصات التي يودون الالتحاق بها.

طريقة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية

قم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني .

. اختر الأيقونة المخصصة لخدمات تنسيق الثانوية العامة، والتي تحمل عبارة “الآن نتائج المرحلة الأولى – التسجيل مفتوح للمرحلة الثانية”.

بمجرد الضغط على “اضغط هنا لتسجيل الرغبات”، سيظهر أمامك الصفحة الخاصة بتسجيل الرغبات.

اختر مدارس الثانوية العامة من القائمة المتاحة.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك والرقم السري الذي يتواجد على استمارة النجاح التي حصلت عليها من المدرسة.

ستظهر بياناتك الشخصية وتتاح لك الفرصة لإختيار الرغبات المتاحة وفقاً لتفضيلاتك.

بعد اختيارك للرغبات وترتيبها وفقاً لرغباتك الشخصية، اضغط على “التالي” لمراجعة وتأكيد الرغبات.

بعد التأكد من رغباتك اضغط على “تسجيل” لتثبيت الرغبات التي اخترتها على الموقع.

إذا كنت ترغب في طباعة استمارة الرغبات يمكنك الضغط على “طباعة” لطباعة الإستمارة والاحتفاظ بها.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

أسماء الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023: