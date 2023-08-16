موقع توجيهي جو لإستخراج نتائج الثانوية العامة الاردن برقم الجلوس www.tawjihi.jo 2023

تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية عن انه يتم اقتراب موعد الاعلان عن النتائج بعد ان يتم الانتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بطلاب الثانوية العامة وتعمل الوزارة على استخدام الدقة في التصحيح فقد اعلن ان نسبة النجاح لهذا العام ارتفعت عن العام الماضي واحتمال ان تظهر النتائج اليوم بشكل الكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثانوية العامة الاردن.

نتائج الثانوية العامة الاردن

اعلنت الوزارة عن بعض من مؤشرات النجاح فقد وصلت نسبة النجاح للعام الحالي 235,642 طالبًا وبغت ما تتعدى 70% وتم اجراء الامتحانات خلال موعدها دون ان يتم مواجهة اي صعوبة ولم يبدي أي شخص أي شكاوى تدل على صعوبة الامتحانات.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023

يمكننا الحصول على نتيجة الطلاب عبر موقع وزارة تعليم رسمي ويتم اتباع الخطوات التالية.

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

قم بالنقر على عبارة نتائج التوجيهي.

سيطلب منك الموقع بعد ذلك تقديم بيانات خاصتك.

ثم النقر علي خانة بحث.

ستظهر جميع معلومات الطالب بكل التفاصيل.

نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023

ثامت الوزارة بالاعلان عن ظهور النتائج من خلال الاستعلام عبر الرسائل النصية كما انه يتم إرسال رقم المقعد أو الجلوس الخاص بالطالب على الرقم المخصص من الوزارة وهو 1411 في خطوة واحدة، ستصلك النتيجة الخاصة برقم الجلوس الذي تم ارساله للوزارة وانه سيتم الاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بها وتم توفير هذه الخدمة من قبل الوزارة لتسهيل الوصول إلى النتائج للطلاب وأولياء الأمور.