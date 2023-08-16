مبروك النجاح.. اعلان نتائج توجيهي الاردن 2023 حسب الترسم رباعي موقع وزارة التربية والتعليم || نتائج الثانوية العامة 2023

نتائج توجيهي الاردن، بمناسبة اقتراب الإعلان عن نتائج الثانوية الأردنية أكد وزير التربية والتعليم في البلاد على جدول زمني محدد لرفع النتائج عبر منصة الوزارة الإلكترونية، وشدد سيادته على أن العملية الجديدة تتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، كما أعلن وزير التعليم الأردني أن أسماء الطلاب الأوائل في امتحانات التوجيهي ستعلن خلال مؤتمر صحفي سيتم بثه عبر القنوات التلفزيونية، ولفت الانتباه إلى الجهد الكبير الذي بذلته الوزارة طوال هذا العام الدراسي، مؤكدًا أن الطلاب يمكنهم استعلام نتائجهم عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم الأردنية.

نتائج توجيهي الاردن

أشار د. عزمي محافظة وزير التربية والتعليم إلى أن نسب نجاح نتائج توجيهي الاردن لهذا العام قد سجلت تفوقًا ملموسًا بلغت حوالي 77.9%، وهذا يعكس تطورًا ملحوظًا مقارنةً بالسنوات السابقة، ذكر الوزير أن سبب هذا الارتفاع يرجع إلى طبيعة الأسئلة التي كانت تتسم بالوضوح والبساطة، وكذلك إلى الجهود التي تم بذلها لتهيئة بيئة ملائمة للتعلم تشجع على التفوق، ولافتًا للانجاز ستقوم الوزارة بالتواصل مع الطلاب الأوائل الذين تحققت لهم أعلى الدرجات في الفترة القادمة، لتقديم التهاني الخاصة بالنجاح الباهر الذي حققوه.

رابط استخراج نتائج التوجيهي 2023 برقم الجلوس

أنجزت وزارة التعليم والتربية في الأردن مراحل تصحيح ومراجعة امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات البلاد بشكل كامل، حيث تم رصد علامات الطلاب بعناية فائقة، من المتوقع أن يتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2023 بأرقام جلوس الطلاب خلال فترة قصيرة جداً، سيكون لديك الخيار للوصول إلى نتائجك من خلال خطوات بسيطة تتضمن الآتي: