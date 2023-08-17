هُنا.. كشوفات كاملة pdf بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي العراقية

هي من ضمن اهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على تقديم بعض من الخدمات وذلك لكل من الفقراء والمحتاجين فقد انشأت منصة مظلتي الإلكترونية للاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

يمكننا ان نستعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال ان يتم إدخال رقم البطاقة الذكية الخاص بالفرد في منصة مظلتي الإلكترونية فقد تلقت الوزارة ما يقارب 300 ألف طلب للحصول على الوجبة التاسعة وتعمل الحكومة على التزام بتحسين الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة والاكثر احتياجًا في الدولة وتعمل على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والشباب الباحثين.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكننا ان نتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023من خلال اتباع الخطوات الآتي.

يتم الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

الدخول إلى منصة مظلتي الوجبة التاسعة.

اختر خيار الرعاية الاجتماعية.

ثم يتم النقر على زر أسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

اضغط على زر استعلام لعرض قوائم المشمولين.

يمكنك الاطلاع بسهولة على هذه الأسماء حيث تعد ضمن برنامج الدعم الاجتماعي.

منصة مظلتي

كما انه يمكننا الحصول على اسماء المقبولين في هذا الدعم من خلال الدخول على المنصة وانها من ضمن اهم المنصات في كافه انحاء الوطن العربي والتي تعمل على التعرف على المواطنين المحتاجين الى الدعم المادي وكذلك العاطلين عن العمل من خلال تسجيل جميع البيانات المطلوبه وتهتم وزاره العمل بتوفير وقت والجهد.

ويمكن للجميع الان الحصول علي الكشوفات من خلال اتباع بعض الخطوات التي قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بتوفيرها للمواطنين بالاونة الاخيرة الاخيرة للحصول علي الدفعة الخامسة من الرعاية .