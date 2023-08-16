“هيتقالك يا دكتور متقلقش” .. اعرف تنسيق كلية التمريض 2023 من علمي علوم

بعدما تم فتح باب كتابة وتسجيل رغبات المرحلة الثانية، وكثير من الطلبة والطالبات لديهم رغبة كبيرة في التعرف على تنسيق الكثير من الكليات، ويقومون بالبحث في محركات جوجل على تنسيق الكليات، ومن بين ما يقوموا بالبحث عنه، تنسيق كلية التمريض 2023 ، لذا سنوفر لكم جميع ما يتعلق بها.

تنسيق كلية التمريض 2023

بحث غالبية الطلاب عن تنسيق كلية التمريض 2023 ، ومن الجدير بالذكر أن هذه الكلية من الكليات العلمية المميزة، وفيما يلي التنسيق المتوقع، الخاص بها:

كلية التمريض الزقازيق تقبل من حوالي 337 درجة، بمعدل 82.19%.

كما أن كلية التمريض دمنهور تقبل من حوالي 334 درجة، بمعدل 81.46%.

كلية التمريض المنوفية بشبين الكوم تقبل من حوالي 332 درجة، بمعدل 80.97%.

كذلك أن كلية التمريض بنها تقبل من حوالي 323 درجة، بمعدل 78.78%.

كلية التمريض كفر الشيخ تقبل من حوالي 322 درجة، بمعدل 78.63%.

هذا بجانب أن كلية التمريض أسيوط تقبل من حوالي 321 درجة، بمعدل 78.29%.

كما أن كلية التمريض سوهاج تقبل من حوالي 317 درجة، بمعدل 77.31%.

كلية التمريض المنيا تقبل من حوالي 313 درجة، بمعدل 76.34%.

كذلك أن كلية التمريض جنوب الوادي تقبل من حوالي 312 درجة، بمعدل 76.09%.

كلية التمريض القاهرة تقبل من حوالي 311 درجة، بمعدل 75.85%.

كما أن كلية التمريض عين شمس تقبل من حوالي 307 درجة، بمعدل 74.87%.

كلية التمريض قناة السويس بالإسماعيلية تقبل من حوالي 307 درجة، بمعدل 74.87%.

تسجيل الرغبات 2023 المرحلة الثانية

العديد من الطلاب قاموا بتسجيل رغباتهم أمس الثلاثاء، منذ أن فتح باب التسجيل بالمرحلة الثانية، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن انتهاء التسجيل في هذه المرحلة بيوم 19-8-2023م.