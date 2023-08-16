مع بداية المرحلة الثانية .. أعرف تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 لطلاب علمي رياضة وعلوم

بحث طلاب كثيرة عن تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 ، وهذا في حيز تسجيل رغبات ثاني مرحلة من تنسيق الثانوية العامة، وبهذا المقال سوف نق ن بإتاحة هذا التنسيق المحتمل لهذه الكلية المميزة التي يريد طلاب لا حصر لهم بكتابتها في رغباتهم.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023

عن طريق تنسيق السنة التي مضت يمكن أن تتوقع تنسيق العام الجاري، وفيما يلي تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 المحتمل وكذلك المتوقع:

كلية حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج، لشعبة علمي علوم، تقبل من حوالي 366.5 درجة.

كذلك أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا لشعبة علمي علوم، تقبل من حوالي 365 درجة.

كما أن كلية حاسبات ومعلومات دمنهور في النوبارية لشعبة علمي علوم، تقبل من حوالي 364 درجة.

هذا بجانب أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط، لشعبة علمي علوم، تقبل من حوالي 363 درجة.

كذلك أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا، شعبة علمي علوم، تقبل من حوالي 362 درجة.

كما أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة شعبة علمي علوم، تقبل من حوالي 362 درجة.

كذلك أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة، شعبة علمي رياضة، تقبل من حوالي 347.5 درجة.

هذا بجانب أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس شعبة علمي رياضة، تقبل من حوالي 345.5 درجة.

كذلك أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة، شعبة علمي رياضة، تقبل من حوالي 343.5 درجة.

كما أن كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمياط شعبة علمي رياضة، تقبل من حوالي 342.5 درجة.

موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023

قام الطلاب بتسجيل رغباتهم بشأن الكليات التي يرغبون في دخولها، أمس الثلاثاء الخامس عشر من شهر أغسطس من هذا العام الجاري 2023م، والتقديم مستمر حتى الآن، ولن يتم غلق باب تسجيل الرغبات بهذه المرحلة سوى في يوم 19 أغسطس 2023م.