تنسيق كلية الإعلام 2023 مرحلة ثانية لطلاب علمي علوم ورياضة !! هتقبل من 70%

وفرت وزارة التربية والتعليم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة، وأصبح من الممكن الآن الاستعلام عن هذه النتيجة من خلال موقع الوزارة الرسمي، وكذلك قد بدأت المرحلة الثانية، ويتساءل الطلاب في الوقت الجاري عن تنسيق كلية الإعلام 2023 ، حيث إن عدد كبير من الطلبة والطالبات المقيدون بالثانوية العامة يريدون أن يقوموا بدخول كلية الإعلام، ومن الجدير بالذكر أن هذه الكلية تكون كلية أدبية، ولها مستقبل باهر ومميز، وفي هذا المقال سوف نحاول أن نوفر لكم التنسيق المتوقع لهذه الكلية.

تنسيق كلية الإعلام 2023

اعتنى معظم الطلاب بالاطلاع على تنسيق كلية الإعلام 2023 ، وفيما يلي هذا التنسيق الخاص بكلية الإعلام للعام الماضي:

كلية إعلام القاهرة تقبل من حوالي 310 درجة، بمعدل 75%.

كذلك أن كلية إعلام المنوفية، تقبل من حوالي 236 درجة، بمعدل 64.14%.

كما أن كلية إعلام بني سويف تقبل من حوالي 292 درجة، بمعدل 71.21%.

هذا بجانب أن كلية إعلام جنوب الوادي تقبل من حوالي 246 درجة، بمعدل 60%.-

كذلك أن كلية إعلام عين شمس تقبل من حوالي، 279 درجة 68.04%.

كما أن كلية إعلام وتكنولوجيا السويس، تقبل من حوالي 246 درجة، بمعدل 60%.

موعد نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الثانوية العامة

ظهرت بالفعل نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الثانوية العامة، وبدأت ثاني مرحلة من التنسيق أمس الثلاثاء الموافق من 15 أغسطس 2023م، وسوف تستمر هذه المرحلة حتى خمسة أيام، لتنتهي في اليوم الموافق من 19 أغسطس 2023م.