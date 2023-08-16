“هتلحقها بأقل الدرجات والنسب المئوية كمان” .. تنسيق كلية الآثار 2023 جامعة القاهرة وعين شمس

لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، وتم البدء في المرحلة الثانية، ويتم الآن البحث من جانب الطلاب عن تنسيق كلية الآثار 2023 ، فيرغب العديد من الطلبة والطالبات في معرفة التنسيق المتعلق بتلك الكلية، ومن الجدير بالذكر أن هذه الكلية تكون من ضمن الكليات الأدبية، ويريد العديد من المباريات يلتحقوا بها، لهذا السبب يتساءلون عن هذا التنسيق الخاص بها، وفيما يلي سنرفق لكم هذا التنسيق الخاص بتلك الكلية.

تنسيق كلية الآثار 2023

تستطيع بواسطة رؤيتك للحدود الدنيا لكلية الآثار العام الماضي، أن تتعرف على تنسيق كلية الآثار 2023 المتوقع وفيما يلي هذا التنسيق المحتمل:

تقبل كلية آثار دمياط من حوالي 326 درجة.

كما أن كلية آثار جامعة عين شمس تقبل من حوالي 324 درجة.

كما أن كلية آثار جامعة القاهرة 323 درجة.

كذلك أن كلية آثار ولغات جامعة مرسى مطروح 320 درجة.

هذا بجانب أن كلية آثار جامعة الفيوم تقبل من حوالي 319 درجة.

كما أن كلية آثار جامعة أسوان تقبل من حوالي 318 درجة.

كذلك أن كلية آثار جامعة الأقصر تقبل من حوالي 317 درجة.

هذا بجانب أن كلية آثار جامعة سوهاج تقبل من حوالي 316 درجة.

كلية آثار جامعة جنوب الوادي تقبل من حوالي 315 درجة.

تسجيل رغبات المرحلة الثانية

بدأ تسجيل رغبات المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 15-8-2023م، وسوف يتم غلق باب التقديم والتسجيل في هذه المرحلة في يوم 19-8-2023م، فمن الممكن الآن أن يتم تسجيل وكتابة الرغبات من خلال موقع التنسيق.