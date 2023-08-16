“من 50%” اعرف حالًا تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2023 لشعبة علمي علوم ورياضة وأدبي

يوجد طلاب عدة يريدون أن يلتحقوا بكلية الخدمة الاجتماعية، لذا نجدهم يتساءلون عن تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2023 ، لذا وفرت وزارة التربية والتعليم المؤشرات المتوقعة لهذه الكلية، سنتعرف عليها في هذا المقال.

تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2023

صرحت وزارة التربية والتعليم بالإشارة إلى أن التنسيق لهذا العام سيكون قريبًا بعض الشيء من تنسيق سنة 2022م، الماضي، وفيما يلي هذا التنسيق المتوقع لكي الخدمة الاجتماعية للعام الحالي:

كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان تقبل من حوالي 239 درجة.

كذلك أن كلية خدمة اجتماعية انتساب جامعة حلوان تقبل من حوالي 238 درجة.

كلية خدمة اجتماعية تنموية جامعة بني سويف تقبل من حوالي 238 درجة.

كما أن كلية خدمة اجتماعية جامعة الفيوم تقبل من حوالي 236 درجة.

كلية خدمة اجتماعية جامعة أسوان تقبل من حوالي 236 درجة.

هذا بجانب أن كلية خدمة اجتماعية تنموية انتساب جامعة بني سويف تقبل من حوالي 236 درجة.

كلية خدمة اجتماعية جامعة أسيوط تقبل من حوالي 235 درجة.

كذلك أن كلية خدمة اجتماعية انتساب جامعة الفيوم تقبل من حوالي 234 درجة.

كلية خدمة اجتماعية انتساب جامعة أسيوط تقبل من حوالي 233.5 درجة.

كما أن كلية خدمة اجتماعية انتساب جامعة أسوان تقبل من حوالي 233 درجة.

مميزات كلية خدمة اجتماعية

في الحقيقة أن كلية الخدمة الاجتماعية لها مميزات عديدة، من ضمنها: