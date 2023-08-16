ظهرت الآن التوجيهي التكميلي: رابط نتائج الثانوية العامه بالأردن 2023 “مبارك للناجحين من جيل 2005”

رابط نتائج الثانوية العامه الأردن 2023 والتي يتم الآن رفعها على موقع توجيهي جو لكى تكون متاحة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الأردن ويمكن للطلاب الاستعلام من خلال الموقع برقم الجلوس فقط الخاص بهم وكما أن النتيجة متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية أيضا بالاسم ورقم الجلوس والاسم تفاصيل استخراج نتائج التوجيهي بالأردن 2023

رابط نتائج الثانوية العامه بالأردن 2023

تعرف الثانوية العامة بالاسم باسم التوجيهي التكميلي والتي قد أعلنت الوزارة عن انتهائها كافة مراحل التصحيح والمراجعة إلي جميع أوراق الطلاب ويتم الآن رفع بيان الدرجات على موقع الأردنية المختلفة لكى يمكن للطلاب الحصول على النتيجة أونلاين دون الحاجة إلي الذهاب إلي المدارس لاستخراجها، وقد أعلنت الآن النتيجة بالفعل على المواقع الإلكترونية وبنسب نجاح إلي القسم العلمي بلغت 73.9% ونسبة نجاح للقسم الأدبي بلغت 53.9%.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن

تتوفر رابط نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن على موقع الوزارة التربية والتعليم الأردنية الذي يتعرض حاليا على ضغط كبير من قبل الطلاب، وبالتالي متاح إليهم الاستعلام عبر موقع توجيهي جو وإليك خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامه الاردنية من خلال الخطوات التالية وعليك تطبيقها بشكل صحيح:

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