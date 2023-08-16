أسماء أوائل توجيهي الأردن 2023| المتفوقين في الثانوية العامة الأردنية 2023 بنسب النجاح والدرجات

تعتبر أسماء أوائل توجيهي الأردن 2023 نوعًا من المكافأة للطلاب الأردنيين الأوائل، ويتم تكريمهم من قِبل وزير التربية والتعليم الأردني. نظرًا لصعوبة الحصول على درجات عالية في امتحانات التوجيهي 2023، يجب تكريم وإشادة كل من حقق درجة عالية في نتائجه في الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية. يتنوع هؤلاء الطلاب بين أوائل الفروع المختلفة مثل الفرع العلمي والفرع الأدبي والفرع الصناعي والفرع القانوني والفرع الزراعي والفندقة والسياحة وفرع الاقتصاد المنزلي.

أسماء أوائل توجيهي الأردن 2023 الفرع العلمي

المركز الأول: 99.9% لين عاصم محمد المومني. نال المركز الثاني: 99.87% رامز عيسى فريح العمري. كان المركز الثالث: 99.85 ليلى حسام محمد علان. أما عن المركز الرابع: 99.7% أنور رياض فتحي بلعاوي. الرابع أيضا: راما فادي أحمد العموري 99.7%. أيضا المركز الرابع: رحمة حسن محمد أبو القون 99.7%. مركز رابع أيضا: عمر توفيق أنور الشدادية 99.7%. بالنسبة إلى المركز الخامس: 99.65 سارة إياد زامل. يليه: عمر فاخر جبر عكور 99.65. فرح أسامة حسين عليان 99.65. لانا عبد الرحيم محمد العبد 99.65.

أسماء أوائل توجيهي 2023 الأردن الفرع الأدبي

المركز الأول 99.7 لين علاء أحمد حسين. نال المركز ثاني 99.5 رايا محمد عليان. كان المركز ثالث 99.25 زينة عصام باسم شنك. أما عن المركز الرابع 99.1 إيمان علوان محمود علاونة. بالنسبة إلى المركز الخامس 98.95 أنوار محمد احمد القضاه. المركز السادس 98.95 ولمه عاصم مصطفى حامد. في حين أن المركز السابع 98.95 ميس محمد وحيد حمدان. المركز الثامن 98.85 دانيا أسامة محمد عبيدات. حاز على المركز التاسع 98.85 لمة عماد عبدالرحمان علان. نال المركز العاشر 98.8 دانيا إبراهيم سمور ميري.

أول طلاب 2023 الأردن الفرع الشرعي

في المركز الأول كان: 94.55 رسمية ابراهيم. المركز الثاني من نصيب: 91 عزديم خير جنيدي. مركز ثالث من نصيب: 90.45 اسلام عايد عطوة.

أسماء أول طلاب 2023 الأردن الفرع الصناعي

محمد معاذ حسن الخطيب الأول. المقداد حسن قاسم محمد. زيد محمد سعيد حجازي.

أسماء أوائل توجيهي الأردن 2023 الفرع الزراعي

أسماء بسام حسن أبو العوف. ديما مهند نايف الروابدة. شيماء عودة إبراهيم النعامي.

أسماء أول التوجيهي 2023 الاردن لفرع الفندقة والسياحة

محمد عامر إبراهيم يعقوب. زينب فواز سلامة أبو نصار. جوانة سهيل سليم عياش.

أسماء الأوائل الثانوية العامة 2023 الأردن فرع الاقتصاد المنزلي