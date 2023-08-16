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الآن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالاسماء فقط “بدون رقم امتحاني” أحصل على درجاتك
نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 يمكن تقديمها من الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا كما يوجد موعد محدد يتم فيه عرض نتائج السادس الاعدادي للمادة المراد التظلم منها
نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023
توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تقديم طلب اعتراض على أي مادة من مواد الصف السادس الاعدادي وهذه الخطوات تتمثل في الآتي
- لتقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/
- قم بعد ذلك باختيار كلمة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.
- قم بعد ذلك بإدخال المحافظة الخاصة بالطالب ورقم المقعد في الأماكن المخصصة لهم بشكل صحيح.
- عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة في أماكنها الصحيحة نقوم بالضغط على كلمة تقديم طلب الاعتراض والانتظار إلى أن يتم النظر فيه.
موعد ظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي
يوجد موعد محدد يتم فيه عرض نتائج اعتراضات السادس الاعدادي للمادة المراد التظلم منها وهذا الموعد يتمثل في الآتي
- من المحتمل أن يتم ظهور نتيجة السادس الاعدادي في العراق بعد اسبوع من تقديم الطلب.
- كما أنه من المحتمل أن تظهر النتيجة الخاصة بتقديم طلب الاعتراض يوم الأحد الموافق 20 من شهر أغسطس 2023
- كما يمكن الاستعلام عن النتيجة الخاصة بطلب الاعتراض من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.