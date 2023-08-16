الآن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالاسماء فقط “بدون رقم امتحاني” أحصل على درجاتك

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 يمكن تقديمها من الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا كما يوجد موعد محدد يتم فيه عرض نتائج السادس الاعدادي للمادة المراد التظلم منها

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تقديم طلب اعتراض على أي مادة من مواد الصف السادس الاعدادي وهذه الخطوات تتمثل في الآتي

لتقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

قم بعد ذلك باختيار كلمة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

قم بعد ذلك بإدخال المحافظة الخاصة بالطالب ورقم المقعد في الأماكن المخصصة لهم بشكل صحيح.

عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة في أماكنها الصحيحة نقوم بالضغط على كلمة تقديم طلب الاعتراض والانتظار إلى أن يتم النظر فيه.

موعد ظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

يوجد موعد محدد يتم فيه عرض نتائج اعتراضات السادس الاعدادي للمادة المراد التظلم منها وهذا الموعد يتمثل في الآتي