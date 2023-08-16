القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واشبيلية نهائي كأس السوبر الاوروبي مجاناً بدون تشفير

يوجد الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم بالعالم ويرغبون في التعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية وستقام المباراة القوية بين الفريقين على ملعب كارايسكاكيس ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واشبيلية.

مباراة مانشستر سيتي واشبيلية

تعتبر المباراة من ضمن المباريات القوية المميزة واليت ينتظرها الكثير كما انها ستقام في اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 في إطار نهائي كأس السوبر الأوروبي في تمام الساعة الـ10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الـ11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي اما اشبيلية

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، جاسكو جفارديول، ناثان آكي.

خط الوسط: روردي، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

التشكيل المتوقع فريق إشبيلية امام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، نيمانجا جوديليج، لويك باد، ماركوس أكونيا.

خط الوسط: خوان جوردان، فيرناندو، إيفان راكيتيتش، جبريل سوسو.

الهجوم: لوكاس أوكامبوس، يوسف النصيري.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأشبيلية

يتم إذاعة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية التي تقام اليوم عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 والمعلق على المباراة هو حسن العيدروس ويمكننا التعرف على الترددات وهي.

قناة Slovenia TV2 HD

التردد 11554

الاستقطاب افقي

الترميز 30000

معامل التصحيح 4\3

ترددقناة Spor Smart HD

التردد 10970

الاستقطاب عمودي

الترميز 30000

معامل التصحيح 4\3

القمر الصناعي ترك سات

قناة Sport Klub 3 Serbia