“جهز محفظتك عشان تشيل” زيادة مرتبات أغسطس 2023 بنسبة 50%!! حد أقصى 1000جنية

مع منتصف شهر أغسطس الجاري ينتظر لكثير من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 مع زيادة مرتبات أغسطس 2023 بعد القرارات الجديدة التي أصدرتها الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور وقد تم صرف زيادة مرتبات أغسطس 2023 بداية من شهر أبريل 2023 ، ومن الجدير بالذكر أن موعد بداية صرف مرتبات شهر أغسطس ستكون يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم 30 أغسطس الجاري وفق ما أعلنته وزارة المالية.

زيادة مرتبات أغسطس 2023

يتساءل الكثير من العاملين بالوزارات وقطاعات الدولة المختلفة عن زيادة مرتبات أغسطس 2023 وحقيقة الأمر أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في شهر أبريل الماضي الخاصة بتعديل الحد الأدنى للأجور في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتم صرف الزيادات بداية من شهر أبريل 2023 وتستمر حتى زيادة مرتبات أغسطس 2023 وهي كالتالي :

مرتبات شهر أغسطس لحاملي الدكتوراه 7000 جنيه.

مرتبات شهر أغسطس لحاملي الماجستير 6000 جنيه.

مرتبات شهر أغسطس للدرجة الأولى 6500 جنيه.

مرتبات شهر أغسطس للدرجة الثانية 5500 جنيه.

مرتبات شهر أغسطس للدرجة الثالثة 5000 جنيه.

مرتبات شهر أغسطس للدرجة الرابعة 4500 جنيه .

مرتبات شهر أغسطس للدرجة الخامسة 4000 جنيه.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2023 في الهيئات المختلفة

يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 ويستمر حتى 5 أيام قبل نهاية شهر أغسطس الجاري وذلك بتنسيق كبير من العاملين بوزارة المالية وفق الترتيب التالي :