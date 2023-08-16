beIN Sports تردد قناة بين سبورت الرياضية على نايل سات”صوت نقي وجودة HD” 2023

بحث محلي الرياضة عن تردد قناة بين سبورت الرياضية ، وهذا ليتمكنوا من متابعة الأحداث الرياضية التي تبثها هذه القناة، وكذلك حتى يشاهدوا المباريات التي تُبث على شاشتها أيضًا، وفيما يلي سوف نقوم بتوفير التردد الجديد للقناة لكم.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

صار الآن من الممكن أن تضبط تردد قناة بين سبورت الرياضية بسهولة بواسطة كتابة بيانات التردد التالية بجهاز الرسيفر المتعلق بك، وقد جاء تردد القناة الحديث كما يلي:

التردد: 11013

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة بين سبورت الرياضية

تتسم قناة بي ان سبورت بالعديد من المميزات التي لا تعد ولا تحصى حيث إن من ضمن هذه المميزات كل ما يلي: