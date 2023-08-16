هُنا ✅مبرو9وكـ النجاح✅نتيجتكـ ظهرت رسميًا www tawjihi jo 2023 رابط نتائج توجيهي الأردن برقم الجلوس

أهم ما يشغل جميع الطلاب الآن هو التعرف على اي ساعة نتائج التوجيهي في الأردن إذ أنه لم يتبقى سوى ساعات قليلة، ويشهد الطلاب ظهور النتائج بكافة المحافظات في المملكة الهاشمية، ونظرًا لزيادة هذه التساؤلات سنقوم بشرح التفاصيل، ونوضح هل أنه بالفعل ستظهر النتيجة يوم غد أو بعد ساعات أم أن ذلك غير صحيح.

وزارة التربية والتَّعْلِيم الأردن

كشفت وزارة التربية في الأردن عن الموعد الذي يخص ظهور النتائج المتعلقة بالثانوية العامة لجميع الطلاب، الذين انتسبوا لتلك المرحلة وخاضوا الاختبارات بالمرحلة التوجيهية بكافة المدن التي تقع بالدولة، ولقد أكدت الوزارة بأن الكنترولات قد انتهت من التصحيح لدرجات جميع الطلاب، كما أن الوزارة قد راعت الدقة حتى يحصل الطلاب على حقوقهم، وصرح وزير التربية بأنه تم الإعلان عن النتائج الرابعة مساءً اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، وستظهر النتيجة بجميع المدن، ولقد وفرت الوزارة طريقة للحصول على النتائج الخاصة بالتوجيهي إلكترونيًا عبر الموقع، ودون أن يحتاج الأشخاص للذهاب إلى مقر الوزارة أو حتى المدرسة التي يتبع لها الطلاب.

الاستعلام عن نتيجة التوجيهي بالاردن

يمكن لجميع الطلاب الآن المنتمين لمرحلة التوجيهي أن يطلعوا على النتائج الخاصة بهم، وذلك عبر الموقع الذي وفرته الوزارة، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة وهي كالآتي: