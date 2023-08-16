اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 للمسلسلات التركية الناقلة مسلسل قيامة عثمان بجودة عالية

تزايد البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 خلال الساعات الماضية حيث إنها تعد من أبرز القنوات العربية المجانية المفتوحة، وتقوم ببث مجموعة متنوعة من البرامج والفقرات، بحيث تشمل البرامج الرياضية والترفيهية والأطفال، بالإضافة إلى مسلسلات عربية وتركية مدبلجة، ومؤخرًا، وتعرضت القناة للتوقف بشكل مفاجئ وفقدان إشارتها، مما أثر على متابعيها، لا شك أن استقبال القناة ومتابعتها تتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة العربية، وتحظى أيضا بشعبية واسعة ليست مقتصرة على الجزائر فقط، بل تمتد إلى مناطق متعددة حول العالم.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 للمسلسلات التركية

يشغل تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 جميع محبي المسلسلات التركية التاريخية، وبالإضافة إلى البرامج المتنوعة، ويمكن توضيح تردد هذه القناة على الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي: النايل سات.

الجودة: HD

التردد: 12034

معامل تصويب الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

وأما ترددها على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 50000

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي.

قم بضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك وأدخل هذه الإعدادات للتتمكن من مشاهدة هذه القناة على القمر الصناعي بجودة عالية.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

تستطيع ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 على الأقمار الصناعية من خلال مجموعة من الخطوات التالية:

افتح قائمة الرسيفر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

اختر خيارات من القائمة.

اختر الإعدادات اليدوية للتثبيت.

اختر القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القناة عليه.

قم بإدخال التردد، واختر الاستقطاب (عمودي)، وقم بإدخال معامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز، وجودة القناة.

بعد إدخال الإعدادات، اختر حفظ وتنزيل القناة.

سيقوم الرسيفر بتنزيل القناة وحفظها بشكل تلقائي.

بهذه الطريقة، ستتمكن من تنزيل التردد على جهاز الرسيفر الخاص بك، وسوف تتمكن من مشاهدة البرامج بجودة عالية.