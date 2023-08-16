“عاجل”‼💲💲 تبكير صرف مرتبات أغسطس 2023 “لهذه الفئات فقط” + زيادة مالية 1000ج

ينتظر الكثير من العاملين بمختلف قطاعات الدولة موعد صرف مرتبات اغسطس 2023 وقد أعلنت وزارة المالية عن بداية صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 وحتى نهاية الشهر وتبدأ عملية صرف المرتبات بالتناسق بين المديريات والوزارات المختلفة تحددها وزارة المالية ، كما سيتم صرف مستحقات جميع العاملين بالدولة المتأخرة وكذلك المعاش.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2023

يبحث جميع العاملين بقطاعات الدولة الحكومية المتخلفة عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2023 وذلك بعد الاقتراب من نهاية شهر أغسطس وستتم صرف المرتبات بداية من الخميس القادم الموافق 24\8\2023 وفق ما أعلنته وزارة المالية وسيتم صرف مرتبات شهر أغسطس في الوزارات التالية بالترتيب :

مديريات التربية والتعليم.

مديريات الطب البيطري والعاملين بوزارة الزراعة.

وزارة الشباب والرياضة.

وزارة الكهرباء والاستثمار ووزارة التعاون الدولي.

وزارة العدل ووزارة التعليم العالي.

وزارة التخطيط والتنمية المحلية.

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

وزارة التموين.

الجهاز المركزي للمحاسبات.

المجلس الأعلى للصحافة.

مرتبات شهر أغسطس 2023

مع انتصاف شهر أغسطس 2023 يبحث العاملين بالحكومة المصرية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 وذلك بعد تعديل الحد الأدنى للأجور في أبريل الماضي 2023 وذلك وفقا للخطة التالي: