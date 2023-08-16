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لو انت منهم مبروك عليك الإعفاء ياعم من فاتورة التليفون الأرضي الشهر ده!!! أعرف التفاصيل “من هنــا”
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وعن أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث قامت شركة الاتصالات المصرية بتوفير رابط على موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بدلاً من الذهاب إلى مقر الشركة ذاتها.
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع شركة الاتصالات المصرية وذلك باتباع الخطوات التالية:
- في البداية تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية من خلال الرابط التالي https://billing.te.eg/ar
- ثم بعد ذلك تقوم بإدخال كود المحافظة الخاصة بك في الخانة المخصصة لها بشكل صحيح.
- ثم تقوم بكتابة رقم التليفون الأرضي الخاص بك.
- ثم تقوم بالضغط على أيقونة إظهار الفواتير.
- ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة ادفع.
- ثم تقوم بإدخال رقم آخر لك للسداد وكتابة البريد الالكتروني الخاص بك.
- وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة استعلام
أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي
هناك الكثير من الأماكن التي قامت بتوفيرها الشركة المصرية لسهولة سداد فاتورة التليفون الأرضي وهي كالتالي:
- سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال سنترلات الشركة المصرية للاتصالات وخدمة فوري.
- وأيضاً خدمة فودافون كاش وخدمة سداد وخدمة مصاري.
- سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال جميع مكاتب البريد المصري.
- ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنك المصدر وكافة مراكز الدفع الالكتروني المتوفرة داخل المترو.
- خدماتي أو خدمة أمان أو خدمة ممكن وخدمة Bee
- يمكنك السداد أيضاً عن طريق مكاتب التلغراف وكافة مراكز البيع والتحصيل للمصرية للاتصالات.