عمرة المولد النبوي ٢٠٢٣.. الأسعار والأوراق المطلوبة ومتي يتم إصدار تصريح السفر .. مفاجات هذا العام متعددة

عمرة المولد النبوي ٢٠٢٣، هذه وقد تم الإعلان من قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن تاريخ وتفاصيل الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لأداء عمرة المولد النبوي لعام 2023، تم ذلك بعد نجاح موسم الحج وبدء تنظيم رحلات العمرة لجميع المعتمرين بدون أي قيود أو شروط.

بينت الوزارة أن موعد زيارة المولد النبوي الشريف لعام 2023 سيكون في الذكرى السنوية له، في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام 1445 هجري، والموافقة ليوم 26 سبتمبر 2023 ميلادي.

عمرة المولد النبوي 2023

شركات السياحة بدأت في إصدار تصاريح السفر لأداء عمرة المولد النبوي ٢٠٢٣ خلال هذا الشهر، يتم ذلك من خلال حجز رحلات العمرة باستخدام تطبيق “اعتمرنا” الذي يقدمه المملكة العربية السعودية لتسهيل الإجراءات للمعتمرين.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023

تم الإعلان عن أسعار عمرة المولد النبوي لعام 2023 من قبل وزارة الحج والعمرة، وتكون كما يلي:

سعر عمرة المولد النبوي لعام 2023 يتضمن تذكرة الطيران ووسائل النقل داخل المملكة، وإقامة في فندق 5 نجوم لمدة 10 ليالي بتكلفة تصل إلى 33 ألف جنيه.

تشمل تكلفة رحلة عمرة المولد النبوي لعام 2023 تذكرة الطيران والانتقالات الداخلية في المملكة، بالإضافة إلى إقامة لمدة لا تقل عن 7 ليالي في فندق ذو 4 نجوم، ويصل سعرها إلى 25 ألف جنيه.

عرض عمرة المولد النبوي لعام 2023، يشتمل على تذكرة الطيران والانتقالات داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إقامة لمدة 15 ليلة في فندق ذو 3 نجوم، تتراوح تكلفتها بين 23,300 ريال إلى 24,000 ريال.

الأوراق المطلوبة لتقديم لأداء عمرة المولد النبوي في عام 2023

2 صورة شمسية مقاس 4* 6.

إحضار شهادة صحية حديثة.

جواز سفر ساري المفعول وغير منتهي لستة أشهر اعتباراً من تاريخ السفر.

تصريح سفر لمن هم في سن التجنيد للذكور.

تتطلب السيدات التي ليس لديهن محرم الحصول على موافقة الأب أو الزوج، ويجب أن تكون هذه الموافقة موثقة من قبل الشهر العقاري.

أسعار عمرة المولد النبوي لعام 2023 بالبرنامج ذو الأربع نجوم

يتراوح سعر العمرة للشخص الواحد في الغرف المكونة من أربعة أشخاص حوالي 37900 جنيه.

يتواجد سعر العمرة المتوسط لشخص واحد في الغرف الثلاثية بمبلغ قرابة 41700 جنيه.

يتراوح سعر العمرة للشخص الواحد في الغرف الثنائية حوالي 49000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 1445هـ الخمس نجوم

سعر العمرة للمولد النبوي 2023 في برنامج الخمس نجوم.

متوسط سعر العمرة لشخص واحد في الغرف الرباعية يبلغ 42000 جنيه.

يبلغ متوسط تكلفة العمرة لكل فرد في الغرف الثلاثية حوالي 45000 جنيه.

يتمثل متوسط تكلفة العمرة لشخص واحد في الغرف المزدوجة بمبلغ 50000 جنيه.

نظراً لأن معدل تكلفة العمرة للأفراد في الغرف المفردة يبلغ حوالي 90000 جنيه.

اجتماع للجنة العليا للحج والعمرة

سابقاً، أعلن مصدر داخل غرفة شركات السياحة أنه تم عقد اجتماع للجنة العليا للحج والعمرة خلال الأيام السابقة لمناقشة الضوابط المختلفة المتعلقة بموسم الحج والعمرة لعام 2023 / 1445 هـ، ووفقًا للمصدر، من المتوقع أن يسافر أكثر من 60 ألف معتمر في شهر أكتوبر المقبل، على الرغم من أن الشركات لا تزال تنتظر ضوابط العمرة خلال الموسم الحالي 1445 هجريًا، يشترط وجود مشرف للمعتمرين من قبل كل شركة، كشرط أساسي للمشاركة في موسم العمرة هذا العام 1445 هـ / 2023م.