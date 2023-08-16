رسميا tawjihi.jo لينك نتائج التوجيهي 2023 الاردن الثانوية العامة بالاسم رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

لينك نتائج التوجيهي الاردن 2023 يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن هذه النتائج، حيث تم الإعلان عنها عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية الرسمي بعد عقد مؤتمر صحفي يوضح خلاله الوزير النتيجة وبعد انتهاء هذا المؤتمر تم تفعيل الموقع الإلكتروني حتى يساعد كل طالب الاستعلام عن نتائجه.

استخراج نتائج التوجيهي الاردن 2023

صرح وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور عزمي عن رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 حيث أنها ظهرت اليوم في منتصف شهر أغسطس الحالي يوم الإثنين 16 أغسطس 2023 في تمام الساعة 4 عصرا وتحدث الوزير عن المراحل التي تسبق الإعلان عن ظهور النتائج، وهي مرحلة التدقيق والمراجعة والتأكد من عملية حساب الأرقام وأكد على أن نسبة الخطأ في نتائج التوجيهي صفر، كما أفصح عن موعد الامتحانات التكميلية بأنها ستكون في نهاية شهر ديسمبر واول شهر يناير.

رابط نتائج التوجيهي 2023 الاردن

بإمكان جميع طلاب المرحلة الثانوية الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الاردن 2023 من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بالأردن . أو زيارة موقع نتائج التوجيهي الرسمي. اختر خدمة النتائج ستجدها على الصفحة الرئيسية. حدد نتيجة الثانوية العامة. قم بملء بيانات الطالب مثل اسمه رقم جلوسه وباقي البيانات. وأخيراً اضغط على استعلام عن النتيجة. بعد مرور ثوان قليلة ستظهر لك النتيجة بالتفصيل على الشاشة ويمكنك حفظها أو طباعتها.

ويجب الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم توفر الكثير من الخدمات لطلاب التوجيهي، حيث يمكنهم الاستعلام عن نتيجتهم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني أو من خلال استخدام خدمة الرسائل النصية، وذلك من خلال كتابة رسالة نصية تحتوي على رقم الجلوس وإرسالها على رقم 1411.