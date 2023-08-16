بسرعة اشتريها.. طريقة الحصول على سيارة المعاقين بدون جمارك ولا ضرائب + هذه هي الشروط

الحصول على سيارة المعاقين، في الفترة الأخيرة تزايد الاهتمام بالبحث عن سيارات بدون جمارك، خاصةً من قبل أولئك الذين يعانون من الإعاقة في مصر، أبدت الدولة من خلال وزارة التضامن اهتمامًا بالغًا بتقديم مجموعة من الامتيازات لهؤلاء الأفراد عند حصولهم على سيارات معدة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، هذا التوجه يندرج ضمن قرار سابق أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، مما أثار فضول الكثيرين للتعرف على المعايير والشروط التي تحكم حصولهم على هذه السيارات.

تقديم طلب الحصول على سيارة المعاقين 2023

إليك الخطوات العملية لتقديم طلب الحصول على سيارة المعاقين 2023:

قم بزيارة موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لبدء العملية. احجز موعد للفحص الطبي من خلال الموقع أو الفروع الإقليمية للوزارة. أدخل معلوماتك الأساسية، بما في ذلك بطاقة الهوية والحالة الاجتماعية والخدمات المتكاملة. حدد نوع الإعاقة التي تعاني منها. اختر موعد ومكان الفحص الطبي المناسب لك. بعد الفحص، سيتم تقييم مدى ملائمته لقيادة السيارة. حدد مكان جمرك الحصول على السيارة وفقًا لاحتياجاتك. تلقى التوجيهات النهائية والتفاصيل بعد اكتمال العملية.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، ستتمكن من الحصول على سيارة مجهزة تلبي احتياجاتك بشكل فعّال.

خطوات الكشف الطبي للحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك

خطوات خاصة لإجراء الكشف الطبي والحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة:

أكمل تفاصيلك الشخصية على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بتضمين الرقم القومي، وبيانات بطاقة الخدمات المتكاملة، وعنوان الإقامة، ورقم الهاتف، ومهنتك، ونوع إعاقتك.

إذا كنت غير قادر على القيام بالإجراءات بمفردك، ستحتاج إلى تقديم معلومات ولي الأمر بما في ذلك الاسم والرقم القومي وصفته لك.

حدد تاريخًا مناسبًا لإجراء الكشف الطبي.

اختر مكان الكشف الطبي المناسب لك.

اختر الجمرك الذي ترغب في استلام السيارة منه.

بعد اكتمال الخطوات، سيتم تحديد موعد ومكان الكشف الطبي، وسيتم تقديم توجيهات خاصة ومستندات مطلوبة وفقًا لنوع الإعاقة الخاصة بك.