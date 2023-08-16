خبر بمليون جنيه.. تحديد نصيب الفرد من الزيت والسكر + حصة كل بطاقة من الخبز

نصيب الفرد من الزيت والسكر، أصدرت وزارة التموين بيانًا مهمًا يتعلق بزيت التموين المقدم للمستحقين للدعم، وأعلنت الوزارة أنها قامت بالتعاقد على شراء زيت الطعام المستورد بناءً على عروض مقدمة من شركات مختلفة وذلك بعد إعلان المناقصة، حيث تخطط الوزارة لتوفير الزيت للمواطنين عبر بطاقات التموين وفي نقاط المجمعات الاستهلاكية، هذا الإجراء من شأنه تحسين توزيع الزيت وتجنب نقصه في المحلات أو المجمعات، كما قد تصدر الوزارة قرارًا بزيادة كمية الزيت المسموح بها للمستفيدين من بطاقات التموين.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

قامت وزارة التموين بتحديد حد أقصى لصرف الحصص التموينية للأفراد المستفيدين من الدعم في شهر أغسطس 2023، هذه الحصص تتضمن نصيب الفرد من الزيت والسكر كالتالي:

ستتلقى كل بطاقة تموين أسرة زجاجة زيت بحجم 800 مل لكل فرد على البطاقة، ويكون الحد الأقصى 4 زجاجات زيت.

كما ستحصل كل بطاقة تموين على كيلو سكر حسب احتياجاتها، والحد الأقصى 6 كيلو سكر للبطاقة.

فيما يتعلق بالأرز، ستتلقى بطاقة تموين أسرة كيلو واحد إذا كان عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وستحصل على كيلوين إذا كان عدد أفرادها 4 أفراد أو أكثر.

أما المكرونة إذا لم يكن لديكم أفراد 4 فأقل، ستحصلون على عبوة مكرونة بوزن 800 جرام للبطاقة، وإذا كان لديكم 4 أفراد أو أكثر ستحصلون على 2 عبوة مكرونة بوزن 800 جرام للبطاقة.

بهذه الطريقة، تقوم وزارة التموين بتوفير الدعم للأسر بمختلف أحجامها واحتياجاتها فيما يخص الحاجات الأساسية.

استخدام الكارت الموحد كبديل بطاقة التموين

يعد الكارت الموحد بديل لبطاقة التموين يقدم فوائد متعددة، يستخدم لصرف السلع والخدمات التموينية وغيرها، تطور تدريجي ليشمل خدمات التأمين الصحي والحكومية، حصول مجاني عبر البريد، تقنية إلكترونية مسبقة الدفع للشراء والسحب، سهولة في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي.

وللإجابة على سؤال المواطنين كيفية استخراج الكارت الموحد، يمكن للفرد إنشاء حساب شخصي في هيئة البريد، وذلك بتقديم بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات، تتبع هذه الخطوة إصدار الكارت الموحد مجانًا من خلال مكاتب البريد.