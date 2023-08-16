خبر في الجون.. يحق للجميع اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين في هذه الحالات تبعا للقانون

اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين يُعد من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث جوجل، هل يُسمح بإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين خلال عام 2023؟ الجواب هو نعم، فإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين ما زالت ممكنة ومستمرة في عام 2023. لم يتم غلق أبواب تلك الخدمة أمام الراغبين في إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، ومع ذلك، تبقى هذه الإمكانية محصورة بالفعل في الفئات التي حددها وزير التموين الدكتور علي مصيلحي.

فئات يحق لها اضافة الابناء الجدد علي بطاقة التموين

مديريات التموين والتجارة الداخلية تواصل إرسال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين بشكل أسبوعي، حيث يتم استقبال هذه الطلبات في ديوان عام وزارة التموين، تتنوع الفئات المستهدفة اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وتشمل مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحملة كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجاتهم، وأبناء الأسر البديلة. يتم مراجعة بيانات الطلبات بدقة من قبل الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التنفيذ.

يحق للجميع اضافة المواليد في هذه الحالات

وتأتي جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية متجهة نحو اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وذلك بحد أقصى 4 أفراد لكل بطاقة، على سبيل المثال، في حال كانت البطاقة مقيدة بفردين “زوج وزوجة”، يكون بإمكانهما إضافة اثنين من أبنائهم، وفيما يخص البطاقة المقيدة بثلاثة أفراد، يتاح إمكانية إضافة فرد آخر. تُصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ونقاط الصرف المنتشرة في مختلف محافظات البلاد.

وبجانب ذلك، يتم صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف، بمعدل 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، يقدم قطاع التموين نحو 31 نوعًا متنوعًا من السلع الغذائية ضمن المقررات التموينية، مما يعزز من توفير الدعم للأسر المحتاجة.