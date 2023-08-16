رسائل وعبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023/1445 مكتوبة أجمل صور وادعية مستجابة بمناسبة المولد النبوي

يهتم البعض بالتعرف على موعد سيدنا محمد خاتم النبيين وانه يعد من ضمن أعظم الأيام والذي يوافق الثاني عشر 12 من شهر ربيع الأول من كل عام هجري جديد؛ ومن خلال مقالنا سنتعرف على رسائل وعبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023.

موعد المولد النبوي 2023 – 1445

يوافق يوم الأربعاء الموافق 12 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 27 سبتمبر 2023 م وقد اعلنت هيئات الفلك والأرصاد أن غرة شهر ربيع الأول يوم السبت الموافق يوم 16 من شهر سبتمبر، وقد ولد الرسول صلي الله عليه وسلم في اليوم 12 من شهر ربيع الأول بشكل ثابت كل عام هجري.

كيفية التهنئة بالمولد النبوي الشريف

يقوم البعض بإرسال التهاني والتبريكات بمناسبة مولد النبوي الشريف فقد بدأ التهاني والتبريكات عن طريق التليفونات وارسال الماسچات عبر البريد الإلكتروني كما انه يتم إقامة العديد من حفلات الذكر ويقوم الكثير من المواطنين بالاحتفالات.

رسائل وعبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023

قبل كل الناس سبقنا بالتهنئة لصاحب أجمل إحساس بالمولد النبوي الشريف.

انتشر النور والسرور بقدوم مولد الرسول وحبيت قبل الكل أقول لكم كل عام وأنتم بخير

حبيت أبعث باقة من الزهور للتهنئة بمولد الرسول ومن قلبي بقول كل عام وأنتم بخير

لكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك نور حبيت قبل الكل أقول بمناسبة قدوم مولد الرسول.

برائحة العطر المحمدي تتجدد أنوارك يامن عشقت وحبيت الرسول يامن تنتظر يوم مولده كل عام.

بماء الورد أهديكم وبنور نبينا بهنيكم كل عام وكل أحبابي وأصحابي بألف خير.

رسالة تهنئة المولد النبوي الشريف