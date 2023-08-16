“يجمع 4 خدمات”.. طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين من غير فلوس

طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين، الآن يبحث الكثير من المواطنين حول طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين، وخاصة بعدما كشفت الحكومة المصرية عن أن الكارت الموحد يقدم عدد من الخدمات لمواطنينها بسهولة ويسر، وتلك الخدمات مثل: “السلع التموينية والخبز المدعم، وخدمات التأمين الصحي”، ولذا سنوضح لكم كيفية الحصول على الكارت الموحد وابرز مزاياه.

طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

وعن طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين فهي سهلة وبسيطة، حيث يمكنك الحصول على الكارت في خطوات بسيطة دون دفع أي رسوم، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بفتح حساب شخصي في هيئة البريد.

سجل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون المحمول المسجل باسم الشخص لدى إحدى شركات المحمول.

الآن ستحصل على الكارت الموحد مجانًا من خلال مكاتب البريد.

ما هو الكارت الموحد

ويعتبر مصطلح الكارت الموحد كلمة جديدة على أذاننا، ويعرف الكارت الموحد على أنه كارت واحد يستطيع المواطن استخدامه للحصول على الكثير من الخدمات، حيث يسمح للمواطن بالحصول على خدمة صرف السلع التموينية والخبز المدعم، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي، وخدمات البريد، وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الكارت الموحد لن يلغي بطاقة التموين ولن يوقفها، مشددة على استمرار وانتظام العمل بها بشكل طبيعي.

مزايا الكارت الموحد

أما عن مزايا الكارت الموحد المستخدم بدلا من بطاقة التموين، فقد رصدناها لكم خلال السطور القادمة: