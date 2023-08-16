البيت بيت أبويا.. “الزيادة + الطرد” قانون الايجار القديم يعلن عن تطورات حصرية للملاك والمستأجرين

الزيادة او الطرد قانون الايجار القديم، في ضوء تعديلات قانون الايجار القديم التي تمت بواسطة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2022، تم تحديد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار ابتداءً من مارس 2022، وهذه النسبة ستستمر في التطبيق كل عام حتى عام 2027، بعد ذلك، سيتم تحويل وحدة السكن إلى المالك وفقًا للأحكام القانونية الجديدة المعمول بها، ومن خلال التقرير التالي من هم الملزمون بدفع الزيادة الجديدة والعقوبة في حالة عدم الدفع فتابعوا معنا.

الزيادة او الطرد قانون الايجار القديم

يمكن للمستأجر أن يُلتزم بتقديم قيمة الإيجار مع زيادة معينة حسب التعديلات القانونية لقانون الايجار القديم في بعض الظروف، وفي حال عدم الامتثال لهذه الزيادة، يحق للمالك اتخاذ الخطوات القانونية من خلال تقديم دعوى قانونية ضد المستأجر للمطالبة بالزيادة المستحقة، في حال استمرار المستأجر في عدم دفع القيمة الإيجارية مع الزيادة المقررة في بعض الحالات، قد يتخذ المالك إجراءً لطرد المستأجر من العقار المستأجر واستعادته، هذه الحالات تخير بين دفع الزيادة او الطرد قانون الايجار القديم كالتالي:

إذا كان العقد مشمولًا بنظام الامتداد القانوني، سيتم زيادة الإيجار بمبلغ محدد وليس الأجرة القانونية، وإذا انتهى العقد دون امتداد قانوني سيُلغى التعديل ويعود كل شيء كما كان في البداية. إذا تم تطبيق القانون المدني على الأمور، فإن القيمة الإيجارية ستزيد إذا كانت الأجرة تمثل اتفاقًا يندرج تحت قوانين العقود والمتعاقدين، وعندما يحدث تغيير في ملكية العقار سيتم إعداد عقد إيجار جديد مع المالك الجديد.

الطرد الفوري أو الإخلاء لهذه الحالات

نصّ قانون الإيجار القديم على تحديد مجموعة من الظروف التي تستلزم اتخاذ إجراءات الطرد ضد المستأجر، وتضمنت هذه الحالات: