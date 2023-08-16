تنسيق الجامعات 2023.. المستندات المطلوبة للتقديم في الكليات والإعلان عن بدء التسجيل في المرحلة الثانية

بعد أن تم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، بدأ العديد من الطلاب يتساءلون عن الأوراق المطلوبة من أجل التقديم في الكليات، وذلك بعد معرفتهم نتيجة التنسيق عبر الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق، التي شملت العديد من كليات القمة التي من بينها “الطب، الصيدلة، الهندسة، الطب الطبيعي، العلوم”، وغيرها من الكليات الأخرى لجميع من حصلوا على مجاميع أعلى في هذه المرحلة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للمرحلة الأولى

هناك مجموعة من المستندات الهامة التي يجب القيام بإحضارها من قبل الطلاب والطالبات، وهي تتمثل في التالي:-

بطاقة الترشيح سواء للكلية أو المعهد،وذلك بعد طباعتها من موقع التنسيق الإلكتروني التي وفرته وزارة التربية والتعليم.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي كذلك لولي الأمر سارية.

3 شهادة ميلاد حديثة.

أصل وصورة شهادة الثانوية العامة المشتمل على جميع الدرجات الخاصة بالطالب.

صورة من رقم الجلوس الخاص بالطالب.

استمارة 2 جند للذكور.

استمارة 6 جند للطلاب الذكور لمن يبلغوا مواليد الـ 2001.

عدد 10 صور شخصية حديثة.

ملف بلاستيك من أجل إرفاق المستندات به.

تنسيق الجامعات 2023

وفي نفس السياق، كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، وبعدها قرر فتح باب التقديم للمرحلة الثانية، مؤكدًا أن كلية الطب البشري قبلت من مجموع 374.5 درجة وبنسبة وصلت إلى 91.34%، في حين أن كلية الصيدلة بلغ المجموع فيها 367 درجة وبنسبة بلغت 89.51%، كما أن كليات العلاج الطبيعي قامت بقبول الطلاب من مجموع 369.5 درجة وبنسبة وصلت إلى 90.12%، في حين أن كليات طب الفم والأسنان وصلت إلى 373 أي بنسبة 90.97%.