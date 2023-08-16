الان اسعار الذهب اليوم الاربعاء 16 اغسطس 2023 جميع العيارات والسبائك وسعر الذهب العالمي اليوم

لاقت اسعار الذهب اليوم الاربعاء 16 اغسطس خلال تعاملات اليوم في مصر انخفاضًا في جميع الأوزان من جرام واحد حتى وزن 100 جرام، وهذا تزامن مع تراجع أسعار الذهب عيار 24، وهو العيار الذي يحظى بشعبية كبيرة في مصر، إلى مستوى 2566 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 16 اغسطس

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 16 اغسطس تكون على النحو التالي

يصل سعر الذهب عيار 21 نحو 2245 جنيهًا.

وأما سعره عيار 18 يصل إلى 1924 جنيهًا.

وكذلك عيار 24 يتراوح سعره نحو 2566 جنيهًا.

وأما الجنيه الذهب يصل إلى 17960 جنيهًا.

و سعر سبائك الذهب بدون المصنعية للجرام الواحد: 2566 جنيهًا.

وأما سعر سبائك الذهب وزن 2.5 جرام 6415 جنيهًا.

وبينما سعر سبائك الذهب وزن 5 جرام 12830 جنيهًا.

وأما سعر سبائك الذهب وزن 10 جرام يتراوح بنحو 25660 جنيهًا.

سعر سبائك الذهب وزن 20 جرام هو 51320 جنيهًا (بدون مصنعية)

ويبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام إلى 79802 جنيهًا.

وأما سعر سبائك الذهب وزن 50 جرام يصل إلى 128300 جنيهًا.

ويتراوح سعر سبائك الذهب وزن 100 جرام نحو 256600 جنيهًا أي بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم عالميا

بخصوص اسعار الذهب اليوم الاربعاء 16 اغسطس ينبغي الإشارة إلى أن الاستثمارات غير المباشرة في الذهب تأثرت بشكل كبير بتراجع سعر الذهب والتحركات السلبية للاستثمارات من المعدن النفيس.

وتضمنت هذه التأثيرات بيعاً كبيراً في أسهم شركات الذهب والتعدين المتداولة في البورصات العالمية، وقد تباينت أداء هذه الأسهم خلال الفترة الأخيرة وشهدت تراجعات في بعض الحالات.

ومن بين هذه الشركات، شركة “نيومونت للذهب” تحمل المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي الذهب، حيث يصل إجمالي احتياطيها إلى 96.1 مليون أونصة حسب الإحصاءات المسجلة في ديسمبر الماضي، وسجل سعر سهم هذه الشركة المتداول في بورصة نيويورك تراجعًا لمدة خمسة أسابيع متتالية.

وجولد بيليون يشير إلى أن الانخفاض في سعر الذهب وتحركات الاستثمارات قد أثرت بشكل كبير على السوق والشركات المتعلقة بالتعدين والذهب في الأونة الأخيرة.