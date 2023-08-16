هنا رسميا موقع نتائج التوجيهي الاردن 2023 موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس moe.gov.jo

رسميا ظهرت نتائج التوجيهي الاردن 2023 الدور الأول، حيث تعد هذه النتائج واحدة من أهم النتائج التي تشغل بال جميع الطلاب والطالبات وأهاليهم في الأردن، حيث منذ فترة قد انتهت الإمتحانات، و كشف مدير الاختبارات وإدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الأردنية”محمد كنانة” أن جميع نتائج التوجيهي ظهرت في كافة محافظات المملكة.

موقع نتائج التوجيهي الاردن 2023

نتائج التوجيهي الاردن 2023 ظهرت اليوم بشكل رسمي، حيث صرحت الوزارة عن ظهور نتائج الطلاب من خلال مؤتمر صحفي كشفت فيه على نسبة النجاح وأعلنت أيضًا من خلاله عن أوائل الثانوية العامة بالأردن، كما صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية في وقت سابق أن الإعلان بشكل رسمي عن النتائج سوف يكون في النصف الثاني من شهر أغسطس، حيث قد انتهت عملية التصحيح والتدقيق بشكل كامل قبل نشر النتائج على المنصات التابعة للوزارة، والتي بإمكان أي طالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس فقط من خلال المنصات التابعة للوزارة.

أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر صفحاتها الرسمية أن موعد ظهور نتائج التوجيهي الاردن 2023 اليوم السادس عشر من شهر أغسطس الجاري والموافق يوم الأربعاء، كما كشفت الوزارة عن انتهاء المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الرابعة عصرا، كما أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن نسبة نجاح الطلاب لهذا العام أكثر من العام الماضي، وهذا التصريح ساعد في نشر الهدوء والاطمئنان بين الطلاب و الطالبات، وذلك لأن امتحانات هذا العام كانت الأسئلة من العام الماضي بتصريح جميع الطلاب الذين قاموا بتأدية الامتحان لهذا العام.

طريقة الاستعلام عن التوجيهي الاردن 2023

يمكنك معرفة نتيجة التوجيهي الاردن 2023 عن طريق الموقع الرسمي للوزارة: