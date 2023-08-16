“2 كيس سكر + 2 إزازة زيت” مبلغ الفرد على بطاقة التموين زاد لـ 50 ج.. بداية من شهر سبتمبر !! أعرف حقيقة الكلام ده أيه

كم مبلغ الفرد على بطاقة التموين من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من الأشخاص المسجلون على بطاقات التموين من أجل معرفة كمية السلع التموينية الذين يحصلون عليها كما توجد بعض السلع التموينية التي يتم طرحها بواسطة وزارة التموين بأسعار مخفضة.

كم مبلغ الفرد على بطاقة التموين

يتساءل الكثير من الأشخاص المسجلون على بطاقات التموين عن مبلغ الفرد على هذه البطاقات والإجابة عن هذا السؤال تتمثل في الآتي

قامت وزارة التموين بتحديد حصة الفرد من التموين، حيث حددت 2 كيلو من السكر للفرد الواحد.

كما حددت حد أقصى للسكر على أربعة أفراد بحوالي 8 كيلو.

كما قامت وزارة التموين بتحديد نصيب الفرد من الزيت وهي عبوة واحدة مرة كل شهر تبلغ حوالي 800 مللي وبحد أقصى أربعة عبوات لأربعة أفراد.

كما قامت أيضا بتحديد نسبة الارز للفرد شهريّا وهو 2 كيلو للبطاقة المسجل عليها ثلاثة أفراد وكيلو من الأرز للبطاقة المسجل عليها فردان أو أقل من ذلك.

معلومات تخص السلع التموينية

توجد بعض المعلومات التي تخص وزارة التموين المصرية بشأن السلع التموينية وهذه المعلومات تتمثل في الآتي